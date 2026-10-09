Gobierno de Guanajuato e Irapuato coordinan acciones ambientales y de ordenamiento territorial

Irapuato, Guanajuato.- Autoridades del Gobierno de Guanajuato y del municipio de Irapuato sostuvieron una reunión de trabajo para dar seguimiento a acciones conjuntas de protección ambiental y ordenamiento territorial, con el objetivo de impulsar el desarrollo sustentable del municipio.

El encuentro fue encabezado por el secretario del Agua y Medio Ambiente, José Lara Lona, con la participación de la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, y la procuradora ambiental y de Ordenamiento Territorial, Karina Padilla Ávila.

Durante la reunión se revisaron temas relacionados con la planeación del territorio y la protección del medio ambiente, además de la coordinación entre las autoridades estatales y municipales para atender las necesidades ambientales de Irapuato.

Buscan fortalecer la protección de los recursos naturales

José Lara Lona señaló que el trabajo conjunto permite sumar capacidades y avanzar en la atención de los asuntos ambientales del municipio, así como promover la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Por su parte, las autoridades municipales destacaron la importancia de mantener la colaboración para desarrollar proyectos que contribuyan a preservar el entorno y favorecer una planeación territorial ordenada, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

La reunión forma parte de las acciones de coordinación impulsadas por el Gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con los municipios en materia ambiental y de ordenamiento territorial.