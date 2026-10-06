Vigilan y revisan escuela Normal de la capital ante amenazas de tiroteos

Guanajuato, Guanajuato.- Luego de que se diera a conocer que voces anónimas amenazaran con hacer un tiroteo en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato y a pesar de que la directora del plantel no le había dado gran importancia al asunto, elementos policiales y militares revisaron mochilas e instalaciones. No hallaron anda anormal, pero están atentos.

Todo empezó cuando alguien escribió en los sanitarios del plantel un mensaje de amenaza: “habrá tiroteos”. Los letreros fueron vistos desde el viernes pasado.

Estudiantes avisaron a la directora del plantel, Lizeth Milagros García Cardoso, quien consideró que se trataba de una broma de mal gusto. Este lunes volvió a aparecer otro aviso de advertencia que decía: “No es broma y habrá muertos” y “Mañana los que faltan”. Fue entonces que las autoridades educativas optaron por aplicar el protocolo correspondiente.

Fue entonces que llegaron elementos de la policía municipal respaldados por la Guardia Nacional. Los uniformados procedieron a revisar los objetos personales del estudiantado, a efecto verificar que no llevaran armas ocultas o algo parecido.

Durante algunas horas no se permitió la salida ni entrada de nadie en lo que se realizaba la revisión. No encontraron nada.

Llamó la atención de la gente la presencia de patrullas de la policía de género y de la Guardia Nacional en el exterior de la Normal. No hubo información oficial al respecto y tampoco se ha informado qué medidas de seguridad serán implementadas para prevenir algún hecho lamentable, pero el silencio de las autoridades normalistas es preocupante.

Hasta alrededor de las 4 de la tarde se permitió la salida de las estudiantes, en su mayoría mujeres y este martes continuaba una vigilancia discreta. Se estableció la medida de que toda persona que ingrese al plantel debe portar credencial de estudiante o una identificación.