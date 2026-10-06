Fiesta de las Culturas reunirá a representantes de 17 culturas en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Fiesta de las Culturas en Irapuato reunirá a representantes de 17 culturas el próximo 11 de octubre en el Centro Histórico, como parte de las actividades por el Día de la Nación Pluricultural, anteriormente conocido como Día de la Raza.

La quinta edición del evento, encabezado por el Sistema DIF Municipal, se desarrollará de 10 de la mañana a 8 de la noche en la plaza de Los Fundadores, el Jardín Principal y el Andador Sor Juana Inés de la Cruz.

La presidenta del DIF Irapuato, Valeria Alfaro García, anunció la celebración durante la presentación de la Fiesta de las Culturas y de la 38ª edición de la Romería Española, actividades que buscan promover la convivencia familiar, fomentar las tradiciones y fortalecer el tejido social.

17 culturas estarán presentes en el Centro Histórico

En la Fiesta de las Culturas en Irapuato participarán representantes de España, Japón, China, Egipto, Venezuela, Colombia, Turquía, Francia, Argelia, Polonia, Marruecos, Argentina, El Salvador, Chile, Libia y Siria.

Durante la jornada habrá gastronomía tradicional e internacional, además de un Foro Cultural, en el que talentos locales ofrecerán presentaciones de danza, ballet, mariachi y rock a lo largo del día.

Las actividades serán gratuitas y estarán dirigidas a personas de todas las edades.

Romería Española tendrá actividades el 16 y 17 de octubre

Como parte de la programación cultural, el comité organizador de la Romería Española, encabezado por Carlos Cortés Serna, detalló las actividades de esta celebración impulsada por la comunidad hispano-mexicana.

El viernes 16 de octubre, a las 17:00 horas, se realizará la Procesión de la Hermandad, que partirá del Templo de la Soledad, sobre avenida Ramón Corona, y recorrerá las calles Álvaro Obregón, Manuel Doblado y avenida Revolución.

El recorrido concluirá a las 19:00 horas con una Misa Solemne en la plaza de Los Fundadores.

Las actividades continuarán el sábado 17 de octubre en el Hípico La Martingala, ubicado en Villas de Irapuato, donde familias y visitantes podrán disfrutar de platillos típicos de regiones como Cantabria, Asturias y Galicia.

Invitan a consultar la cartelera cultural

Gloria Cano de la Fuente, directora del Instituto de Cultura y Turismo de Irapuato, invitó a la población a consultar la cartelera completa a través de los canales oficiales y participar en estos eventos gratuitos.

Las actividades buscan generar espacios de encuentro y convivencia, promover el reconocimiento de la diversidad cultural y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de Irapuato.