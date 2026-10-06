Hallan cuerpo con signos de violencia en camino de terracería en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un cuerpo con aparentes signos de violencia fue localizado en un camino de terracería cerca de la colonia Colinas del Río, en Irapuato. Los primeros reportes indicaron que el cadáver se encontraba en una zona de predios utilizados como tiraderos de basura.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana por vecinos aledaños. Policías municipales fueron los primeros respondientes y confirmaron a una persona sin vida entre la hierba y bolsas de basura.

El área quedó acordonada en espera de la Fiscalía del Estado y el SEMEFO para el traslado de cuerpo y las investigaciones pertinentes. De manera extraoficial se señala a una mujer como la víctima mortal, sin embargo, serán las autoridades quienes lo esclarezcan.

Cabe destacar que hace casi un mes, el 11 de septiembre un hombre y una mujer sin vida fueron abandonados a un costado de las vías del tren en la zona entre Colinas del Río y la comunidad La Charca. Ambos presentaban heridas de bala y, al parecer, otros signos de violencia.