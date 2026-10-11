Víctor Zanella toma protesta como defensor de la familia, la paz y la libertad

El panista apareció en una selfie junto a integrantes del equipo de Lorena Alfaro durante un acto realizado en el Comité Directivo Estatal del PAN

Gabriel Piña11 octubre, 2026

Guanajuato.- Víctor Zanella tomó protesta como defensor de la familia, la paz y la libertad durante un acto realizado en el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), donde coincidió con integrantes del equipo político de la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro.

Durante el evento, una fotografía tipo selfie mostró a Zanella acompañado de varios panistas, quienes posaron sonrientes en una imagen que reunió a integrantes de distintos grupos del partido.

La toma de protesta se realizó luego de una contienda interna en la que quedaron de manifiesto distintas posturas entre los integrantes del panismo guanajuatense.

La participación de Zanella en este acto se da en el contexto de la organización interna del PAN rumbo al proceso electoral de 2027.

Gabriel Piña11 octubre, 2026

Gabriel Piña

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