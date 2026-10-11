Choque deja cinco personas hospitalizadas; una está grave en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Cinco personas lesionadas fueron trasladadas a unidades médicas luego del fuerte accidente entre dos camionetas registrado en la antigua glorieta de la Mega Bandera, en Irapuato.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, una de las personas fue clasificada en código rojo, lo que indica que requería atención prioritaria; tres más fueron reportadas en código amarillo y una en código verde.

Los traslados se realizaron en ambulancias de Protección Civil y de la Cruz Roja, cuyos paramédicos brindaron atención prehospitalaria a las personas afectadas.

En las labores participaron de manera coordinada distintos cuerpos de emergencia para auxiliar a los involucrados en el percance.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del choque ni se ha precisado la identidad de las personas lesionadas.