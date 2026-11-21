León, Guanajuato.- Las empresas guanajuatenses siguen encontrando nuevos espacios para mostrar la calidad de sus productos, conectar con consumidores y fortalecer sus negocios. Como resultado de su participación en el Festival Internacional del Globo, en León, y la Expo Agroalimentaria, en Irapuato, las y los productores Marca Guanajuato registraron ventas por un total de 1 millón 435 mil 847 pesos.

En el Festival Internacional del Globo, participaron 20 expositores con productos de los sectores agroalimentario, bebidas, artesanías, joyería y moda. Durante el encuentro alcanzaron ventas por 388 mil 622 pesos, acercando la oferta local a miles de visitantes.

Por su parte, en la Expo Agroalimentaria, celebrada del 10 al 13 de noviembre en Irapuato, participaron 28 empresas con productos agroalimentarios, bebidas, textiles, sombreros, artesanías, artículos para el hogar y otros productos elaborados en Guanajuato. En este espacio reportaron ventas por 1 millón 47 mil 225 pesos.

Estos resultados reflejan el potencial de los productos hechos en Guanajuato y la importancia de acercar a las empresas locales a espacios de gran afluencia, donde pueden ampliar su presencia, generar nuevos clientes y fortalecer sus oportunidades comerciales.

Actualmente, más de 9 mil 500 empresas de los 46 municipios cuentan con el distintivo Marca Guanajuato y, en conjunto, generan más de 77 mil 500 empleos para las familias del estado.

La visión de la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, es impulsar una economía con oportunidades para todas las regiones, donde las empresas locales puedan crecer, fortalecer su competitividad y llevar los beneficios de su actividad a más familias.

En este sentido, la Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, impulsa el fortalecimiento de las empresas guanajuatenses mediante estrategias que promueven su desarrollo, vinculación comercial y presencia en nuevos mercados, como parte de la política económica Guanajuato Suma.

La participación de Marca Guanajuato en estos eventos permite que productos de distintos sectores lleguen a nuevos públicos, al tiempo que reconoce el trabajo, la creatividad y la calidad de quienes producen en el estado.

Próxima parada: Caravana Marca Guanajuato en Dolores Hidalgo

La promoción del talento y los productos locales continúa. La Secretaría de Economía invita a las familias a visitar la Caravana Marca Guanajuato, que formará parte de las actividades del Centenario del Compositor de la Gente, en Dolores Hidalgo C.I.N., del 20 al 22 de noviembre.

En esta edición participarán 44 empresas Marca Guanajuato de los sectores agroalimentario, cuero-calzado, industrias en desarrollo, textil y artesanías, provenientes de los municipios de Abasolo, Irapuato, León, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Comonfort, Santa Cruz de Juventino Rosas y San Luis de la Paz.