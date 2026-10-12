Universitarios guanajuatenses repudian visita del embajador de Israel

Guanajuato.- El embajador de Israel en México, Yoed Magen, fue recibido con los brazos abiertos por la secretaria de Cultura, Lizeth Galván Cortés, pero fue repudiado por personas que apoyan la causa palestina; estudiantes UG protestaron.

El diplomático judío estuvo en la Alhóndiga de Granaditas como parte de la dinámica del Festival Internacional Cervantino, pero no tuvo un buen recibimiento por la comunidad universitaria de Guanajuato, pues esta colocó una enorme bandera de Palestina en las escalinatas de la Máxima Casa de Estudios y otra en el patio de la misma Alhóndiga de Granaditas.

En junio pasado vino a la capital del estado la embajadora de Palestina en Mexico, Nadya Layla Rasheed, en visita oficial; sin embargo, tanto el gobierno municipal como el estatal la desairaron:

La diplomática sólo fue recibida en el salón de cabildos de presidencia municipal por el regidor morenista Víctor Hugo Larios. Samantha Smith –presidenta municipal- n tuvo la cortesía política de darle la bienvenida. La visita de Nadya fue coordinada por la diputada federal morenista Magdalena Rosales Cruz, pero se esperaba al menos una cortesía institucional.

Nadya Rasheed dictó una conferencia en el Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato y luego sostuvo reuniones con medios locales y con la sociedad civil, pero ningún funcionario “de la gente” se dignó atenderla.

Al embajador de Israel en México le asignaron como guía turística a mismísima secretaria de Cultura.

En tanto, manifestantes le señalaron que Israel está exterminando al pueblo de Palestina en la Franja de Gaza.

El embajador y la funcionaria estatal sólo miraron con disimulo a la protesta y siguieron campantes su recorrido por la ciudad.