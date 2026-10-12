Siete empresas de Guanajuato buscarán nuevos negocios en feria internacional de Florida

Irapuato, Gunajuato.- Siete empresas guanajuatenses participarán en el IFPA Global Produce & Floral Show, que se realizará del 14 al 16 de octubre en Orlando, Florida, con el objetivo de explorar nuevos mercados internacionales y generar oportunidades de negocio, luego de fortalecer sus estrategias comerciales y de exportación mediante el 7mo. Desafío Empresarial PYME.

Las empresas participantes son 8A Soluciones, Vessel Solutions, DIPRO, Katara Farms, Frescopack, Mely Packaging y Freshco, con presencia en los municipios de Acámbaro, Celaya, Irapuato, León y Abasolo.

Durante las últimas semanas, las compañías trabajaron en el fortalecimiento de sus modelos de negocio, la definición de estrategias de exportación, la mejora de sus propuestas comerciales y la comunicación del valor diferencial de sus productos.

La iniciativa forma parte de la política económica Guanajuato Suma, impulsada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, que busca brindar herramientas a las empresas locales para crecer, generar empleos y abrir oportunidades para las familias del estado.

Empresas fortalecen sus estrategias de exportación

La secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, destacó que prepararse para competir en otros países requiere más que contar con un buen producto, pues también implica conocer las necesidades de los compradores, comunicar las ventajas competitivas y desarrollar estrategias para responder a las exigencias de los mercados internacionales.

A través del Desafío Empresarial PYME, las empresas reciben retroalimentación, identifican áreas de mejora y fortalecen sus capacidades para establecer relaciones comerciales con compradores, distribuidores e importadores.

La participación en el IFPA Global Produce & Floral Show representa una oportunidad para presentar las capacidades productivas, tecnológicas y de innovación de las compañías guanajuatenses, establecer contactos y explorar alianzas que puedan traducirse en nuevos negocios.

Por su parte, Luis Antonio Vargas Zavala, director general de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), señaló que las empresas llegarán al encuentro con preparación y acompañamiento para aprovechar las oportunidades del mercado.

“Lo más importante es que llegan preparados, acompañados y representando con orgullo a Guanajuato. Nos llena de satisfacción haber sido parte de su preparación, pero estaremos aún más orgullosos cuando regresen y conozcamos sus experiencias y, sobre todo, los resultados y las oportunidades de negocio que logren concretar”, expresó.

Mediante la Secretaría de Economía y COFOCE, el Gobierno de la Gente impulsa acciones para que las micro, pequeñas y medianas empresas fortalezcan su competitividad y amplíen sus horizontes comerciales.

Con el 7mo. Desafío Empresarial PYME, Guanajuato busca preparar a más negocios locales para competir en mercados internacionales y llevar sus productos a nuevos destinos.