Universidad de Guanajuato inicia la décima edición de Emprende Innova en Celaya

Celaya, Guanajuato.- La Universidad de Guanajuato (UG) inauguró la décima edición del Congreso Internacional Emprende Innova UG 2026, organizado por la División de Ciencias Sociales y Administrativas (DCSA) en el Campus Celaya-Salvatierra.

El foro forma parte de la semana académica, cultural y deportiva de la división y reúne a especialistas de distintas entidades de México, así como de Colombia, España, Rusia, Brasil, Chile, Bolivia y Costa Rica.

Durante la apertura, la rectora del Campus Celaya-Salvatierra, Isaura Arreguín Arreguín, reconoció el trabajo de los organizadores para consolidar, durante una década, un espacio de creatividad, colaboración, diálogo y conocimiento.

La funcionaria destacó la participación de distintas disciplinas en temas como economía solidaria, emprendimiento, economía circular, sostenibilidad y responsabilidad social, con un enfoque orientado a generar soluciones para los retos económicos actuales.

Por su parte, María del Pilar González Muñoz, directora de Apoyo a la Investigación y al Posgrado, acudió en representación de la rectora general de la UG, Claudia Susana Gómez López. En su mensaje, señaló que estos encuentros permiten convertir las ideas en acciones y compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas relacionadas con el emprendimiento y el desarrollo sostenible.

También resaltó la importancia de impulsar proyectos y negocios que generen valor económico, social y ambiental, además de contribuir al uso responsable y la recuperación de los recursos.

Emprende Innova UG amplía su alcance internacional

El congreso surgió vinculado con el Ecosistema VIDA UG y evolucionó de encuentros locales a una plataforma internacional enfocada en la cultura emprendedora, la innovación y la formación integral del alumnado.

Roberto Godínez López, director de la DCSA, destacó la diversificación de las actividades, que incluyen ponencias magistrales, paneles de expertos, presentaciones de infografías, carteles universitarios y concursos de planes de negocios. También subrayó la participación de pequeños emprendedores.

En esta edición, el encuentro incorpora la perspectiva de investigación mediante la coorganización del VIII Congreso Internacional de Investigación, en colaboración con tres organismos: la Corporación Internacional de Investigación y Desarrollo en Innovación, Emprendedurismo y Sostenibilidad de Colombia (CIIDIES), el Colegio de Profesionistas Especialistas en Investigación (COPEIN) y la Red Internacional de Innovación, Solidaridad y Sostenibilidad (RIISS).

Con esta edición, la Universidad de Guanajuato busca fortalecer el intercambio de conocimientos y la formación de personas capaces de desarrollar proyectos innovadores con impacto social y contribuir al desarrollo de sus comunidades.