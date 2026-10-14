OSUG lleva música francesa y órgano al Festival Internacional Cervantino

Guanajuato, Gto.- La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) presentó el programa “Vive la France” en el Teatro Juárez, como parte del 54º Festival Internacional Cervantino, con obras de Camille Saint-Saëns y Miguel Bernal Jiménez, bajo la dirección artística de Juan Carlos Lomónaco y con la participación del organista Víctor Manuel Morales.

El concierto comenzó con la “Bacanal”, de la ópera Sansón y Dalila, del compositor francés Camille Saint-Saëns (1835-1921), una pieza caracterizada por su energía rítmica y su carácter festivo.

Posteriormente, la agrupación interpretó el Concierto para órgano y orquesta, Retablo medieval, del compositor mexicano Miguel Bernal Jiménez (1910-1956), con Morales como solista. La obra está integrada por cuatro movimientos: “Mester de juglares”, “Mester de clerecía”, “Don Carnal y Doña Cuaresma” y “Dueñas y monjas”.

La interpretación destacó la propuesta musical de Bernal Jiménez, quien retomó elementos de épocas anteriores desde una perspectiva propia. La participación del órgano permitió apreciar el diálogo entre el solista y la orquesta universitaria.

Saint-Saëns cerró el concierto con su Sinfonía con órgano

Después del intermedio, la OSUG interpretó la Sinfonía núm. 3 en do menor, conocida como la Sinfonía con órgano, también de Camille Saint-Saëns y considerada una de las obras representativas del repertorio sinfónico francés del siglo XIX.

En esta pieza, el órgano tuvo un papel protagónico en conjunto con las distintas secciones de la orquesta. La dirección de Juan Carlos Lomónaco condujo las transiciones de un programa que requirió precisión y equilibrio entre los instrumentos.

Con este repertorio, la OSUG presentó en el Festival Internacional Cervantino un programa que combinó música sinfónica francesa con una obra del compositor mexicano Miguel Bernal Jiménez.