Guanajuato capital y Coyoacán formalizan hermanamiento

Ciudad de México.- Con la finalidad de fortalecer los lazos de fraternidad, tradición e identidad histórica, el municipio de Guanajuato y la Alcaldía Coyoacán formalizaron la firma del Acta de Hermanamiento, para establecer un mecanismo de cooperación interinstitucional en materia cultural, artística, literaria y turística.

La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith, y el alcalde de Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar, quienes estuvieron acompañados por integrantes de sus respectivos equipos de trabajo y gabinetes municipales.

Samantha Smith destacó la afinidad y el dinamismo histórico que une a ambas demarcaciones, además resaltó que este acuerdo formaliza una cercanía que ya existía de manera natural en sus plazas, barrios y recintos culturales.

Enfatizó el vínculo histórico que tiene ambas comunidades gracias a figuras cumbre del arte mexicano, como Diego Rivera —cuya casa natal se conserva en Guanajuato— y Frida Kahlo, referente indiscutible del patrimonio de Coyoacán.

Durante la firma se reconoció el respaldo del alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar en el impulso de este acuerdo entre autoridades que reconocen en la cultura y la memoria histórica un motor fundamental para la generación de orgullo, identidad y desarrollo económico en favor de la ciudadanía.

Este hermanamiento abre la puerta al intercambio de exposiciones, encuentros literarios, participación recíproca en festivales y la compartición de buenas prácticas para la conservación y cuidado del patrimonio de ambas ciudades.