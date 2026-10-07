UG León inaugura exposición sobre el lenguaje simbólico de la literatura emblemática

León, Guanajuato.- El vestíbulo de la Sede Fórum del Campus León de la Universidad de Guanajuato (UG) alberga desde este miércoles la exposición “Del símbolo humanista a la imagen moral: el universo de la literatura emblemática”, una muestra que explora la relación entre la palabra y la imagen a través de una de las expresiones de la cultura visual de la Edad Moderna.

Durante la inauguración, el Dr. Mauro Napsuciale Mendívil, Rector del Campus León, destacó la apertura de la muestra y señaló que representa el compromiso institucional por acercar el arte, el conocimiento y la cultura a la sociedad.

La actividad fue encabezada por la Dra. Monserrat Aizpuru Cruces, Coordinadora de Extensión Cultural e integrante de la Sociedad Española de Emblemática, con la colaboración de Luis Manuel González Gómez y Cecilia Álvarez Solórzano, integrantes de dicha coordinación.

Un lenguaje de imágenes, lemas y textos

La literatura emblemática constituyó durante los siglos XVI y XVII un lenguaje intelectual y críptico que permitió transmitir enseñanzas morales, religiosas, políticas y filosóficas mediante la combinación de imágenes, lemas y textos explicativos.

El género se consolidó a partir de la publicación del Emblematum Liber, de Andrea Alciato, y se convirtió en un instrumento de persuasión, meditación y memoria.

A través de una selección de Divisas, Empresas y Emblemas, la exposición presenta un diálogo visual en el que animales reales y fantásticos, dioses antiguos, héroes clásicos, figuras bíblicas y alegorías abordan temas como la virtud, el amor, la sabiduría, el buen gobierno y la condición humana.

La muestra también plantea cómo la imagen dejó de cumplir únicamente una función decorativa para convertirse en un vehículo pedagógico y de formación espiritual, impulsado significativamente por el Concilio de Trento y la cultura visual de la Compañía de Jesús.

Estará abierta hasta el 16 de octubre

Además de su valor histórico y bibliográfico, los libros de emblemas son considerados testimonios de una época en la que el mundo era concebido como una red de signos por interpretar.

La Universidad de Guanajuato invita a estudiantes, docentes, investigadores y personas interesadas en el arte a conocer este lenguaje simbólico.

La exposición, coordinada por Extensión Cultural y curada a partir de fuentes visuales del pensamiento moderno, permanecerá abierta al público en el vestíbulo de la Sede Fórum del Campus León hasta el 16 de octubre de 2026, con entrada libre.