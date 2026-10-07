Inauguran muestra de 46 acuarelas sobre la riqueza natural de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- En el marco del Festival Internacional Cervantino, se llevó a cabo la inauguración de la exposición pictórica denominada “Guanajuato, Cerros y Sierras” del artista visual Guillermo Ortega Sierra.

La muestra plantea una plataforma de diálogo visual contemporáneo que descentraliza el arte de los grandes núcleos urbanos para unificar la riqueza de los diferentes municipios en un solo espacio cultural.

Ortega Sierra manifestó que la exposición es una colección de 46 pinturas, planeadas durante la pandemia, y que la idea surgió de la admiración por la naturaleza, donde se representa una selección de los paisajes de los 46 municipios del estado.

refirió que su intuición le fue mostrando el camino que existe y lo mágico de cada uno de los lugares con los que encuentra la entidad, entre lo que destacó la diversidad de climas y paisajes, haciendo cada uno especial.

“Cada uno de estos lugares tiene algo que los hace especiales y no siempre se puede explicar con palabras, cada cerro, cada laguna, cada valle aquí representado tiene una historia que contar”, enfatizó.

Explicó que eligió la técnica de la acuarela porque permite trabajar rápido y con pocas pinceladas se puede capturar la esencia, en este caso, el paisaje. Subrayó que no buscó pintar simplemente lo que se ve, sino lo que interpreta a través de la pintura y lo que le provoca.

, Artemio Torres Gómez, director general de Administración, señaló que las obras que hoy se muestran en este Centro Cultural Santa Fe han salido del corazón de Guillermo Ortega Sierra y conectarán con el corazón de quienes contemplen sus obras.

Apuntó que muchas pinturas se inspiran en la diversidad de la naturaleza y las que hoy se presentan están arrancadas de los 46 municipios de Guanajuato, lugares hermosos que las pinturas de Ortega Sierra invitan a visitar.

“Las 46 obras de arte que nos muestran lo bello de nuestro estado, lo más icónico de cada uno de ellos, la historia y su imponente presencia a pesar del tiempo. La diversidad de nuestra naturaleza ha permitido a nuestro artista invitado una hermosa manera de expresar la magnitud del arte”, puntualizó.

En el acto estuvieron presentes el director general de Administración del Congreso, Artemio Torres Gómez; Guillermo Ortega Sierra, artista; la directora general de Archivos del Congreso, Paola López Solís; y público en general.