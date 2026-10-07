Guanajuato honra la eterna presencia de Ruelas el ‘padre’ del Cervantino

Guanajuato, Guanajuato.- Junto a la Plazuela de San Roque, a un costado del emblemático templo que es parte de la escenografía cervantina guanajuatense, la noche de este martes se recordó a Enrique Ruelas Espinosa, con un emotivo homenaje a casi 40 años de su partida física.

En una acción promovida por Enrique Ruelas Barajas, hijo de quien fuera impulsar del Teatro Universitario de Guanajuato (TUG) y los Entremeses Cervantinos, se recordó cómo el dramaturgo hizo de la ciudad su propio espacio de vida y por eso en ella reposan sus restos.

En el homenaje estuvieron presentes representantes del municipio, el TUG y la secretaria de Cultura del estado, Lizet Galván.

Luego de una ceremonia religiosa en memoria de Ruelas Espinosa, su hijo hizo un recuento histórico sobre la estancia del hombre de teatro en Guanajuato, a donde llegó hace 90 años, de cómo el abuelo lo obligó a estudiar derecho, pero el impulsor de los entremeses encontró más su vocación teatral que de abogado. Destacó la importancia de ilustres universitarios que fueron parte del proyecto.

Al igual que Ruelas hijo, José Araujo, integrante del grupo teatral Los Juglares, pero también uno de los participantes en el TUG, destacó cómo Enrique Ruelas Barajas hizo que gente común participara en las representaciones que tuvieron a la ciudad misma como escenario.

Hugo Gamba Briones, actual director del TUG, resaltó la importancia que ha tenido esa institución en la vida académica, cultural y turística de la ciudad y con ello agradecer a Ruelas y demás impulsores de los entremeses cervantino su aportación.

Esta vez el homenaje fue por la noche y sigue siendo uno de los referentes del trabajo de la Fundación Ruelas, dedicada a investigar y promover la obra y pensamiento de Enrique Ruelas, que murió en la ciudad de México un 6 de octubre de 1987, pero pidió ser sepultado en Guanajuato. Originalmente su cuerpo fue llevado a un panteón local, pero luego sus restos fueron exhumados y depositados en una cripta de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, donde reposan junto a los de su esposa, Alicia Barajas.