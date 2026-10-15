Turismo aporta 8.1% del PIB de Guanajuato y supera los 14.6 millones de visitantes en 2026

León, Guanajuato.- El turismo representa el 8.1% del Producto Interno Bruto (PIB) de Guanajuato y se mantiene como la tercera fuerza económica del estado. En lo que va de 2026, la entidad ha recibido más de 14.6 millones de visitantes, quienes han generado una derrama económica superior a los 35 mil millones de pesos.

Las cifras fueron dadas a conocer por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo durante la inauguración del Primer Foro Mexicano de Turismo Social, realizado en León.

La mandataria también informó que durante 2025 Guanajuato recibió 23.8 millones de visitantes, con una derrama económica superior a los 57 mil millones de pesos.

Además, señaló que el sector turístico genera empleo para más de 227 mil personas en la entidad, de las cuales el 60% son mujeres.

Guanajuato busca ampliar el acceso al turismo

Durante la inauguración del foro, García Muñoz Ledo destacó que el turismo social busca ampliar las oportunidades para que más personas puedan acceder a experiencias recreativas, culturales y de viaje.

Explicó que esta modalidad contempla, entre otros aspectos, que las familias conozcan destinos de su propio estado, que las personas adultas mayores tengan acceso a actividades recreativas y que estudiantes descubran la riqueza cultural de México. También considera la accesibilidad para personas con discapacidad.

La gobernadora señaló que el foro representa una oportunidad para impulsar proyectos y estrategias que permitan ampliar el acceso al turismo y distribuir sus beneficios entre más sectores de la población.

Buscan construir una agenda nacional de turismo social

En el evento participó la secretaria de Turismo e Identidad de Guanajuato, María Guadalupe Robles León, quien planteó que el turismo social debe convertirse en una herramienta de inclusión, bienestar y desarrollo para las comunidades.

La funcionaria destacó que el encuentro busca establecer una agenda nacional que trascienda el diálogo y se traduzca en políticas públicas, acuerdos y acciones concretas para ampliar los beneficios de la actividad turística.

También participaron Miguel Ángel Badiola Montaño, secretario de Turismo de Baja California y presidente del Consejo Mexicano de Turismo Social; Alberto López Chávez, presidente de la Organización Internacional de Turismo Social de las Américas; y Yazmín Quiroz López, directora de Hospitalidad y Turismo del municipio de León.

El foro reúne a representantes del sector turístico para analizar alternativas que permitan ampliar las oportunidades de acceso a los destinos y fortalecer el turismo social en México.