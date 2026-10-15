Presas de Guanajuato alcanzan 87.7% de su capacidad

Guanajuato.- Las principales presas de Guanajuato registran un almacenamiento global de 1,642 millones de metros cúbicos, equivalente al 87.7% de su capacidad total, de acuerdo con el Boletín Hidroclimatológico al 15 de octubre de 2026, informado por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

Entre los principales cuerpos de agua de la entidad se encuentran las presas Tepuxtepec, Solís, Ignacio Allende, La Purísima, El Palote, La Soledad, La Esperanza, Mata y El Realito, así como la Laguna de Yuriria.

Lluvias de octubre superan las de 2025

Durante los primeros 15 días de octubre se registró una precipitación acumulada de 57 milímetros, cifra superior a los 15.9 milímetros observados en el mismo periodo de 2025.

Con este registro, el acumulado anual de lluvia en Guanajuato durante 2026 alcanzó los 594.4 milímetros.

Coroneo registra la temperatura mínima

En cuanto a las condiciones meteorológicas de las últimas horas, la temperatura mínima fue de 9 grados centígrados en el municipio de Coroneo.

Por su parte, la temperatura máxima del día anterior llegó a los 33 grados centígrados en Santa Rita, localidad del municipio de Jaral del Progreso.