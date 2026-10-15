Regidor morenista de Pénjamo ya quiere ser diputado

Guanajuato, Guanajuato.- En Pénjamo el regidor Rolando Flores se “apuntó” para el buscar coordinar el Distrito 13, es decir, quiere una diputación federal. El penjamense en sus últimos videos se puso hacer salsita y luego en otra fotografía aparece sentado en calles de Estados Unidos junto a un campesino de paja.

El edil, dijo en una entrevista que trabajó para buscar un gobierno diferente, aunque en distintas ocasiones ha sido señalado porque falta bastante a las reuniones pactadas y del trabajo municipal se le conoce poco o nada; el pasado 3 de octubre se registró como coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía nacional por el distrito 13.

“Con convicción y con gran responsabilidad, hoy he dado un paso adelante para seguir sirviendo a nuestro movimiento. Hoy me registré como aspirante a la Coordinación Distrital Federal del Distrito 13, para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Está decisión, la acompaña mi ideología, mi amor a México, mi formación académica, mi experiencia vivida con el pueblo y la certeza de cumplir con mi palabra”, dijo Rolando Flores.

¿Cuál es el distrito 13 para una Diputación Federal?

El Distrito 13 en el ámbito para los diputados federales por Guanajuato lo integran: Abasolo, Huanímaro, Pénjamo, Pueblo Nuevo y Valle de Santiago; actualmente Lucero Higareda Segura de Morena es la diputada federal que lo representa.