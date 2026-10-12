Testamento en Guanajuato cuesta 3 mil 500 pesos durante la campaña de octubre

Guanajuato, Gto.- El testamento tiene un costo preferencial de 3 mil 500 pesos en Guanajuato durante la campaña Testamento de la Gente, que se realiza en septiembre y octubre para promover la certeza jurídica y evitar conflictos legales entre familiares.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo informó sobre este programa durante la emisión de Conectando con la Gente, en la que participó el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, y la presidenta del Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato, Pilar Fuentes Cortez.

“En octubre también estamos en la campaña el Mes del Testamento de la Gente, con precios preferenciales para las y los guanajuatenses, por ello los invitamos a que se acerquen con los notarios a realizar este trámite con el propósito de no dejar problemas legales a nuestras familias”, expresó la Gobernadora.

Libia Dennise destacó que la iniciativa tiene 23 años de realizarse y busca fomentar la cultura testamentaria para que las personas dejen certeza jurídica sobre su patrimonio.

Por su parte, el secretario de Gobierno explicó que el programa apuesta por la prevención mediante un trámite sencillo, con el acompañamiento de un notario. La Gobernadora también reconoció la disposición y responsabilidad social del Colegio Estatal de Notarios para acercar este servicio a la población.

Respaldan a colectivos de madres buscadoras

Durante la transmisión, la Gobernadora destacó la colaboración de los notarios en la constitución de asociaciones civiles y la protocolización de asambleas de colectivos de madres buscadoras, acciones que les permiten formalizar sus peticiones y determinaciones ante distintas instancias.

Jorge Daniel Jiménez Lona informó que se ha brindado seguimiento, vinculación y respaldo a 20 buscadoras independientes y colectivos, entre ellos Madres Guerreras de León, cuya acta constitutiva fue entregada a su representante, Martha Cecilia Cruz Reyes.

Martha explicó que el colectivo tiene cinco años de trabajo y que ella comenzó su labor de búsqueda hace nueve años, tras la desaparición de su hijo, Lucio Uriel López Cruz. Desde entonces, participa en jornadas de búsqueda en campo junto con autoridades estatales y municipales, tanto en León como en otros puntos de Guanajuato.

“Gracias por su apoyo, ya estamos constituidas, lo cual es muy importante porque dimos un paso más como Colectivo”, expresó Martha Cecilia.

Examen para 25 notarías será en octubre

Otro de los temas abordados fue el próximo Examen de Oposición para el otorgamiento de FIATS, proceso que se realiza en coordinación con el Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato.

De acuerdo con lo informado por la Gobernadora, el 31 de agosto se publicó una nueva convocatoria para 25 notarías. Sin embargo, solo 22 tuvieron personas interesadas en participar; las correspondientes a Coroneo, Victoria y Xichú quedaron fuera del concurso.

En total, 91 personas tienen derecho a presentar el examen, de conformidad con las resoluciones emitidas por la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías.

El examen teórico se realizará el 23 de octubre y el práctico el 30 de octubre. El jurado está integrado por representantes de la Secretaría de Gobierno, el Colegio Estatal de Notarios, la Universidad de Guanajuato y la Universidad De La Salle Bajío.

La calificación mínima aprobatoria será de 85 puntos para avanzar a la siguiente fase. Libia Dennise calificó el procedimiento como un proceso inédito, profesional y transparente para Guanajuato.