Guanajuato habilita más de 900 puntos para vacunar contra influenza y COVID

Guanajuato, Gto.- Guanajuato habilitó más de 900 puntos de vacunación en sus 46 municipios para aplicar dosis contra influenza y COVID durante la campaña invernal 2026-2027, que tiene como meta suministrar más de 1.7 millones de vacunas hasta el 2 de abril de 2027.

El secretario de Salud estatal, Gabriel Cortés Alcalá, informó que el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) contempla aplicar un millón 9 mil 806 dosis contra la influenza y 713 mil 999 contra la COVID-19.

“Vamos a tener 311 puntos adicionales a los más de 600 unidades que tenemos distribuidos en los 46 municipios, que van a reforzar esta campaña de vacunación, y con estos vamos a lograr la meta como año con año lo hemos logrado”, indicó.

¿Quiénes tienen prioridad para recibir las vacunas?

La campaña comenzó este lunes con la vacunación del personal de salud, que será el primer grupo en recibir la dosis contra la influenza. Posteriormente, se incorporará a la población en general, con prioridad para los grupos considerados vulnerables.

Entre los principales grupos a los que está dirigida la campaña se encuentran:

Niñas y niños de 6 a 59 meses.

Personas de 60 años y más.

Mujeres embarazadas.

Personal de salud.

Personas con comorbilidades.

Las vacunas se aplicarán conforme a las fechas y disposiciones establecidas para la temporada invernal. Los puntos fueron distribuidos en lugares estratégicos para facilitar el acceso a los servicios preventivos y ampliar la cobertura en el estado.

Reportan menos casos y muertes por COVID

Cortés Alcalá señaló que entre 2025 y 2026 se registró una disminución del 42 por ciento en los casos de COVID-19 y del 79 por ciento en las defunciones asociadas a esta enfermedad.

En cuanto a la influenza, indicó que el comportamiento se mantuvo similar al del año anterior, con alrededor de 250 casos registrados. Sin embargo, advirtió que continúan presentándose defunciones, por lo que llamó a la población a no bajar la guardia.

El funcionario explicó que una parte importante de las personas que desarrollan cuadros graves o fallecen por estas enfermedades pertenece a grupos vulnerables y que, en algunos casos, no acudió oportunamente a recibir protección mediante la vacunación.

La campaña de vacunación invernal 2026-2027 permanecerá activa hasta el 2 de abril de 2027, como parte de las acciones de prevención para reducir las enfermedades respiratorias graves durante los meses de frío.