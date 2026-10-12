Entregan apoyos productivos a 152 mujeres rurales de Guanajuato por 1.8 millones de pesos

Irapuato, Guanajuato.- Un total de 152 mujeres rurales de Guanajuato recibieron apoyos productivos por un millón 801 mil 259 pesos a través del programa Mi Familia Productiva, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo en el Inforum de Irapuato.

Los apoyos incluyeron molinos de nixtamal, parrillas, módulos para panificación, pizzería y tortillería, así como paquetes de animales para la producción familiar. El objetivo es facilitar las actividades productivas, reducir gastos y tiempos de trabajo, y generar oportunidades para que las beneficiarias obtengan ingresos propios.

Durante el encuentro, la Gobernadora reconoció la labor de las mujeres que producen alimentos, cuidan a sus familias, emprenden negocios y contribuyen al desarrollo de sus comunidades, aunque sus aportaciones no siempre reciben el reconocimiento que merecen.

“Hoy lo que quiero decirles a mis mujeres del campo es que tienen una Gobernadora que las ve, una Gobernadora que las escucha, pero sobre todo, una Gobernadora que va a seguir trabajando de la mano de nuestra gente del campo”, expresó.

Libia Dennise señaló que su administración busca que los apoyos productivos lleguen directamente a las mujeres, acompañados de capacitación y asesoría para fortalecer sus conocimientos, encontrar nuevos clientes y hacer crecer sus emprendimientos.

“Cuando apoyamos a una mujer, estamos apoyando a las familias de Guanajuato, porque no hay nada que impulse más a una familia que una mujer cuando sale adelante, cuando encuentra oportunidades”, afirmó.

Anuncian iniciativa contra la cohabitación forzada

En el marco de la conmemoración, la Gobernadora reiteró que presentará una iniciativa para sancionar la cohabitación forzada en el Código Penal del Estado, inspirada en la lucha de Eufrosina Cruz Mendoza por los derechos de niñas y adolescentes.

La propuesta busca evitar que sean obligadas a vivir en uniones que vulneren su libertad y desarrollo.

Eufrosina Cruz, defensora de los derechos de las mujeres indígenas, impartió la conferencia “Mujeres Rurales: Nuestra Voz, Nuestros Derechos”, en la que compartió su historia como mujer zapoteca de Oaxaca y las dificultades que enfrentó para estudiar, participar en las decisiones de su comunidad y abrirse camino en la vida pública.

Durante su intervención, invitó a las asistentes a reconocer el valor de su trabajo, cuestionar las desigualdades que durante generaciones se han considerado costumbres y defender su derecho a decidir. También subrayó la importancia de la educación y de evitar que las niñas asuman responsabilidades propias de la vida adulta.

“Origen no es destino, decisión sí”, expresó ante las asistentes, a quienes recordó que cada mujer tiene derecho a construir su propia historia.

Mujeres rurales impulsan proyectos productivos

La secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa, destacó que las mujeres participan en las distintas actividades productivas del campo y asumen buena parte de las responsabilidades familiares. Explicó que programas como Mi Familia Productiva les ofrecen herramientas y capacitación para transformar sus productos, emprender y obtener ingresos desde sus comunidades.

Por su parte, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, reconoció a las mujeres rurales como productoras, emprendedoras y líderes que también gestionan obras, servicios y soluciones para sus localidades. Añadió que ampliar sus oportunidades económicas contribuye al bienestar familiar y al desarrollo comunitario.

Durante el evento, Ernestina Serrano compartió su experiencia como productora agrícola. Relató que, tras el fallecimiento de su esposo, continuó el proyecto familiar que comenzó con un pequeño invernadero y que actualmente cuenta con 14 hectáreas de producción, con las que se genera sustento para más de 200 familias.

Su testimonio mostró el alcance que pueden tener los proyectos encabezados por mujeres y la importancia del acceso a conocimientos, capacitación y oportunidades de comercialización para fortalecer sus actividades productivas.

La Gobernadora reiteró que su administración continuará impulsando programas, herramientas y capacitación para que más mujeres del campo encuentren oportunidades de crecimiento, autonomía económica y bienestar para sus familias.

En la conmemoración también participaron la diputada local Susana Bermúdez; el diputado local Diego Ángel Barroso; las presidentas municipales de Villagrán y Jerécuaro; la presidenta del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato, María de la Paz Reyes Bravo; la directora general de la Expo Agroalimentaria, Lilian Ibarra Retana, así como mujeres guanajuatenses y sus familias.