Tenían “llave” para el huachicol en Salamanca y la detectan

En el operativo participaron Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano En la zona de Olivos de Callejones, en Salamanca, fue localizada una toma clandestina de combustible. En un tanque artesanal se guardaba el diesel que era extraido ilegalmente.

Salamanca, Guanajuato.- Un depósito artesanal con aproximadamente 25 mil litros de diésel y una toma clandestina de hidrocarburo fueron localizados en un camino que conduce a la comunidad Olivos de Callejones, en Salamanca. En el operativo participaron Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano; no hay detenidos.

La intervención se realizó el 27 de septiembre, cuando elementos de las tres corporaciones efectuaban recorridos de prevención y vigilancia sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad Olivos de Callejones.

Mientras patrullaban la zona, los integrantes del operativo percibieron un intenso olor a combustible. Ante esta situación, realizaron una inspección terrestre para identificar de dónde provenía.

Durante la revisión encontraron, entre ramas secas, un contenedor de fabricación artesanal con capacidad para almacenar aproximadamente 35 mil litros. En su interior había alrededor de 25 mil litros de una sustancia con características de diésel.

Durante un patrullaje conjunto fue localizado un depósito artesanal con aproximadamente 25 mil litros de combustible, oculto entre ramas secas.

En la misma zona se detectó una toma clandestina, ubicada a cerca de un kilómetro del contenedor. Los hallazgos quedaron a disposición de la autoridad federal.

Los elementos ampliaron la búsqueda en los alrededores y, a una distancia aproximada de un kilómetro del primer hallazgo, localizaron una toma clandestina de hidrocarburo.

Tras identificar ambos puntos, se aseguró el área y se notificó a la autoridad federal competente para iniciar las diligencias correspondientes y establecer el origen del combustible, así como determinar si existe alguna relación entre el depósito y la conexión irregular.

El hidrocarburo, el contenedor y el sitio donde se detectó la toma clandestina quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, con sede en Irapuato, para el desarrollo de las investigaciones.

Además de las posibles implicaciones legales, la extracción y el almacenamiento irregular de combustibles representan riesgos para la población y el medio ambiente, debido a la posibilidad de incendios, explosiones y contaminación.