Ruta 15 en Cuarta Brigada, con retrasos y muy “amoladas”

Irapuato, Guanajuato.– Habitantes de Cuarta Brigada presentaron un reporte ciudadano para denunciar deficiencias del servicio de transporte público de la Ruta 15. Según los inconformes señalan que el problema los afecta desde hace tiempo sin que se haya dado una solución.

De acuerdo con el escrito enviado a Notus, los vecinos ya expusieron la situación en la presidencia municipal, pero hasta ahora al parecer no han recibido una respuesta concreta, detallando que les preocupa que, por tratarse de una comunidad ejidal, sus necesidades no se atiendan con la importancia que merecen.

Los habitantes explicaron que, entre semana, estudiantes y trabajadores dependen de esta ruta para llegar a sus escuelas y centros de trabajo, subrayando que las fallas en el servicio provocan retrasos constantes que afectan sus horarios.

En concreto, los afectados, dijeron que piden que se analice la incorporación de una ruta adicional que cubra la demanda de los usuarios y si eso no fuera posible, que se exija al concesionario aumentar el número de unidades, además de mantenerlas en buenas condiciones.

En su reporte, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan a las comunidades rurales, lamentando que los ejidos y las rancherías se sientan entre los sectores menos atendidos, aun cuando sus pobladores contribuyen al desarrollo del municipio.

“Hoy no estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que se escuchen nuestras necesidades y se nos brinde una solución justa”, expresaron en el documento. Los vecinos insistieron en que esperan acciones reales y una respuesta concreta.

“¡Las comunidades ejidales también contamos y merecemos ser atendidas!”, concluyeron.