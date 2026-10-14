Guanajuato entrega 125 documentos de identidad a migrantes en California

Goleta, California.- El Gobierno de Guanajuato entregó 125 documentos derivados de trámites de inserción de actas de nacimiento y certificaciones a familias guanajuatenses que radican en Estados Unidos, durante una jornada realizada el pasado fin de semana en Goleta, California.

La entrega se realizó mediante la coordinación entre las secretarías de Gobierno y de Derechos Humanos, la diputada Yesenia Rojas Cervantes, el Club Migrante ADOVI, encabezado por Leonardo Domínguez, y autoridades locales.

El secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, destacó que estas acciones buscan facilitar el acceso a documentos oficiales y mantener el vínculo de las personas migrantes con sus raíces e identidad mexicana.

“El orgullo y la identidad de nuestra patria son legados que se transmiten a través de las generaciones, que superan las fronteras y que nos convocan a compartir la alegría de ser mexicanas y mexicanos”, expresó.

Jiménez Lona reconoció la colaboración de la diputada Yesenia Rojas Cervantes, quien remitió las solicitudes al Registro Civil estatal, así como el apoyo de las organizaciones migrantes y de la alcaldesa de Goleta, Paula Perotte.

Guanajuato ofrece trámites de Registro Civil en Estados Unidos

A través de las cuatro Casas Guanajuato ubicadas en Estados Unidos, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos y el Registro Civil, las personas migrantes pueden recibir orientación para localizar actas, corregir errores, integrar expedientes de doble nacionalidad y tramitar inserciones de nacimiento.

También pueden solicitar certificaciones y constancias de inexistencia sin necesidad de trasladarse a México. En la jornada realizada en California, las certificaciones se expidieron de manera gratuita, conforme a las disposiciones legales aplicables a las solicitudes de personas migrantes.

Como antecedente, durante 2025 la diputada Yesenia Rojas Cervantes remitió al Registro Civil estatal 159 solicitudes de inserción de actas de nacimiento, las cuales fueron atendidas en su totalidad. En ese mismo año, la dependencia realizó 5 mil 346 inserciones de nacimiento.

El secretario de Gobierno reiteró que mantendrán la coordinación con las familias y organizaciones migrantes para facilitar los trámites y fortalecer la certeza jurídica de quienes viven fuera del estado.

“Seguiremos haciendo equipo con las familias y las organizaciones migrantes, para construir mejores condiciones de certeza jurídica”, afirmó.