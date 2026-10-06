“Te saca de apuros”: Tarjeta Rosa llega a más de 600 mil guanajuatenses

Guanajuato.- “Te saca de apuros”: la Tarjeta Rosa es un apoyo para las mujeres guanajautenses que día a día sacan adelante a su familia. Gabriela, beneficiaria del programa al que acceden más de 600 mil mujeres, utiliza el incentivo para la educación y necesidades de su hija, pero la estrategia Aliadas también ofrece atención médica, psicológica, asesoría legal y más.

A las dos de la tarde, cuando termina su jornada de trabajo, para Gabriela López Torres comienza otra parte del día: recoger a su hija y acomodar horarios entre entrenamientos, clases de inglés y las actividades de ambas.

Vive en Irapuato y es madre de una adolescente de 12 años que practica gimnasia en Comisión Municipal del Deporte. Los entrenamientos son constantes; también hay que cuidar su alimentación, atender competencias y enfrentar los gastos que acompañan su actividad deportiva.

Gabriela vive de su salario y recibe la pensión alimenticia que aporta el padre de su hija. Aun así, reconoce que en ocasiones ha tenido que recurrir a préstamos para completar los gastos familiares.

Por eso resume de manera sencilla lo que significó para ella recibir la Tarjeta Rosa: pudo “relajarse un poco”.

El recurso lo destinó a necesidades de la casa y también le permitió completar algunos gastos relacionados con las clases de su hija.

Su historia forma parte de una estrategia que durante los dos primeros años del Gobierno de la Gente ha ampliado su alcance para atender distintas necesidades de las mujeres.

La estrategia ALIADAS comenzó en noviembre de 2024 con 20 programas. Para septiembre de 2025 inició una segunda etapa y actualmente reúne 27 acciones coordinadas por 15 dependencias estatales en temas de economía, salud y deportes; cuidados, educación y vivir seguras.

Dentro de esta estrategia, la Tarjeta Rosa se convirtió en uno de sus principales componentes.

Durante 2025, 679 mil 600 mujeres recibieron el apoyo económico de hasta 6 mil pesos. De enero a junio de 2026, fueron beneficiadas 609 mil 390 mujeres y para este año se contempla alcanzar una cobertura de 690 mil en los 46 municipios del estado.

Pero la Tarjeta Rosa no se limita al apoyo económico. A partir de 2026 incorporó servicios de atención médica, orientación psicológica y nutricional, asesoría legal, servicios dentales, asistencia para el hogar, apoyo vial y asistencia funeraria.

La cobertura contempla también, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada servicio, al cónyuge, concubino o concubina, así como a hijas e hijos de hasta 21 años.

Durante 2025 se registraron 31 mil 974 servicios adicionales relacionados con la Tarjeta Rosa. Más de 23 mil correspondieron a atenciones médicas; 5 mil 501, a asistencias para el hogar, y mil 925, a servicios viales.

La Tarjeta Rosa es sólo una de las alternativas de ALIADAS. Entre los programas que forman parte de la estrategia se registran 258 mil 619 beneficiarias de Fines de Semana Rosas ISSEG; 16 mil 800 de Despensas DIF; 2 mil 780 de Atención Médica Gratuita; 2 mil 500 de Aliadas Digitales de la UVEG y mil 997 becas para estudiantes embarazadas y madres.

Son acciones dirigidas a distintos momentos y necesidades: continuar estudiando, atender la salud, desarrollar capacidades, mejorar los ingresos o enfrentar gastos familiares.

Algunos de esos servicios incluso fueron una sorpresa para Gabriela. Desconocía que al contar con la Tarjeta Rosa también tenía acceso a beneficios adicionales. Al principio, sólo la utilizó para los gastos de su casa y las actividades de su hija.

Los gastos diarios continúan y también los entrenamientos y las clases de su hija. La diferencia es que ahora cuenta con un recurso adicional para enfrentarlos.