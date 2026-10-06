Entregan prótesis a personas con discapacidad en Irapuato con recursos del redondeo

Irapuato, Guanajuato.- Seis personas con discapacidad recibieron prótesis de miembro inferior en Irapuato, adquiridas con recursos de la campaña “Sí al Redondeo”, que entre abril y junio de 2026 recaudó 145 mil 256 pesos con 54 centavos.

La entrega fue realizada por el Gobierno de Irapuato, a través del Sistema DIF Municipal, en alianza con tiendas OXXO, con el objetivo de fortalecer la autonomía, movilidad e inclusión social y laboral de las personas beneficiarias, quienes son usuarias del Gimnasio Paralímpico Regional.

Las seis prótesis fueron destinadas a hombres de distintas edades que llevan un proceso de atención y rehabilitación integral en este espacio, donde reciben servicios de terapia física, psicología, nutrición y transporte adaptado.

Una prótesis para volver a caminar

Uno de los beneficiarios, Diego Alexander Ramírez Luna, agradeció a las personas que participaron en el proceso para que pudiera recibir su prótesis, la cual representa un cambio en su calidad de vida.

“Tal vez para alguien unos centavos parecen pocos, pero hoy quiero decirles que para mí significa una oportunidad; una oportunidad para volver a caminar, una oportunidad para volver a mirar hacia adelante, una oportunidad para comenzar de nuevo”, expresó.

También agradeció a su familia, personal médico y al DIF Irapuato por el acompañamiento recibido durante su proceso.

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, destacó la importancia de las alianzas y de garantizar que los recursos obtenidos mediante donativos lleguen a quienes los necesitan.

“En DIF Irapuato nos gusta ser transparentes, nos gusta que los apoyos lleguen a quien realmente lo necesita y, además, que lleguen de la mejor manera, que sea lo que realmente se requiere”, expresó.

Por su parte, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, resaltó el trabajo de vinculación entre el Gobierno de Irapuato y el Sistema DIF para generar alianzas que se traduzcan en resultados para la ciudadanía.

Al evento asistió Hugo Said García Martínez, gerente de OXXO Plaza Irapuato, en representación de la empresa, que participó en la alianza con el Sistema DIF para hacer posible la entrega.

Prótesis fabricadas a medida en León

Las prótesis fueron fabricadas a medida en León, Guanajuato, por la empresa especializada ORTOPRO, donde se realizaron las valoraciones técnicas y pruebas de adaptación correspondientes.

El proceso también cuenta con seguimiento personalizado del protesista Gibrán Guzmán.

Las seis personas beneficiarias continuarán con su proceso de rehabilitación integral en el Gimnasio Paralímpico Regional, con acompañamiento de especialistas para favorecer su adaptación y recuperación funcional.