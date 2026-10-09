‘Sustraen a la fuerza’ de su hogar a menor buscador en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- El buscador salmantino de 17 años Christopher Martínez Villanueva fue presuntamente sustraído a la fuerza de su domicilio, según una denuncia del colectivo Salamanca Buscando Desaparecidos. Los integrantes pidieron ayuda a la comunidad para localizar a su compañero señalando que además golpearon a su pareja.

Al parecer, varias personas entre las que algunas decían ser familiares de Christopher, irrumpieron violentamente en la casa donde él habitaba junto a su pareja desde hace dos años. Los supuestos agresores argumentaron que acudían de parte de un anexo, sin embargo, el colectivo expreso que el menor no se drogaba.

Luego de varios intentos por evitar que se lo llevaran la joven con la que vivía fue golpeada.

Christopher es un buscador activo del colectivo, que al parecer se unió para localizar a un sobrino de su pareja. Sus datos generales incluyen una estatura de 1.56 m metros, complexión robusta, tez morena y cabello negro y crespo.

De acuerdo con el colectivo, no es una situación aislada pues muchos casos recientes de desaparición siguen el mismo modus operandi.