Abasolo y PAOT revisan condiciones ambientales del sector ladrillero

Abasolo, Guanajuato.- Personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Abasolo, en coordinación con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (PAOT), realizó un recorrido de campo por el sector ladrillero del municipio para dar seguimiento a temas ambientales relacionados con esta actividad.

Durante la visita, ambas instituciones abordaron asuntos vinculados con las labores ladrilleras y promovieron el diálogo y la colaboración para brindar acompañamiento y atender aspectos que contribuyan a mejorar las condiciones del sector.

Buscan alternativas para el sector ladrillero

Las acciones buscan mantener una comunicación cercana con las personas que participan en esta actividad, cuya importancia para la economía local también plantea la necesidad de impulsar prácticas que favorezcan el desarrollo de sus labores en armonía con el entorno.

La coordinación entre las autoridades y el sector ladrillero pretende impulsar alternativas que permitan dar continuidad a esta actividad y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente en Abasolo.