IRABOT 2.0 reúne a estudiantes de Irapuato para impulsar la robótica y la innovación

Irapuato, Guanajuato.- La segunda edición de IRABOT 2.0: Mentes que construyen el futuro reunió a estudiantes de Irapuato y la región en el Parque Irekua, con exhibiciones de prototipos robóticos, conferencias y ponencias para impulsar el aprendizaje científico y tecnológico entre las juventudes.

El encuentro fue organizado por el Gobierno de Irapuato, a través de la Dirección General de Educación y de las Juventudes, con el objetivo de fortalecer los conocimientos de las y los estudiantes, fomentar el trabajo en equipo, desarrollar habilidades para resolver problemas e incentivar la creatividad.

IRABOT 2.0 impulsa el aprendizaje tecnológico

Durante el evento, Kevin Santoyo Hernández, estudiante de quinto semestre de Instrumentación Industrial en CECyTE Irapuato II, reconoció el esfuerzo de sus compañeros, docentes e institución, así como el respaldo de las autoridades municipales para hacer posible su participación.

“Más que hablar solamente de nuestros conocimientos, quiero destacar lo que hay detrás de ellos: estudiantes que decidieron intentarlo, equipos que aprendieron juntos, profesores que nos guiaron y una institución que nos impulsó a participar, crear e integrar más. Porque un trofeo puede quedarse en una vitrina, pero todo lo que aprendamos durante el camino se queda con nosotros”, compartió.

Joyce Guerrero Barajas, directora general de Educación y de las Juventudes, destacó la importancia de acercar la innovación tecnológica a la comunidad educativa y generar espacios donde el aprendizaje vaya más allá de las aulas, como parte de las acciones impulsadas por el gobierno encabezado por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García.

“La presentación de IRABOT 2.0 representa un paso adelante. No se trata solamente de incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino de explorar nuevas formas de aprender, resolver dudas, despertar la curiosidad y acercar el conocimiento a más personas. Porque la educación no tiene edad, no tiene límites y no debe dejar a nadie atrás”, expresó.

Por su parte, Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, quien acudió en representación de la alcaldesa Lorena Alfaro, resaltó la importancia de la curiosidad, la perseverancia y el acompañamiento familiar para que las y los jóvenes desarrollen sus habilidades y alcancen sus metas.

“No importa si saben mucho o poquito de robótica. Lo que importa es que todos los días se levanten con ganas de aprender, de intentar y de no rendirse cuando algo no nos sale a la primera. Porque entre ustedes, yo estoy segura de que está la próxima gran científica, el próximo programador, el próximo ingeniero o alguien que invente algo que hoy ni siquiera estamos imaginando”, señaló.

Estudiantes de la región participaron en el encuentro

Como parte de las actividades, el Parque Irekua albergó exhibiciones de prototipos robóticos desarrollados por estudiantes, además de conferencias y ponencias impartidas por integrantes de clubes escolares de robótica, quienes compartieron sus conocimientos, experiencias y proyectos.

Al evento asistieron autoridades municipales, representantes del Ayuntamiento, funcionarios estatales, directivos escolares, docentes y familias. Entre los invitados estuvieron Juan Luis Saldaña López, delegado regional 4 de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), y Nicolás Gutiérrez Ortega, director general del CONALEP Guanajuato.

En esta segunda edición participaron estudiantes de diversas instituciones, entre ellas la Escuela Normal Oficial de Irapuato; el Bachillerato Bivalente Militarizado Batallón Primer Ligero; el Bachillerato Integral de Malvas; la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato de la Universidad de Guanajuato (ENMSI 1); CECyTE Irapuato II y CECyTEG Plantel III; CETAC 18 y CETAC 03; los bachilleratos SABES Valencianita y La Calera; las secundarias generales 2 “Ricardo Flores Magón”, 6 y 32; las telesecundarias 120 y 108, así como el Instituto Irapuato, entre otras instituciones de la región.

Con IRABOT 2.0, el Gobierno de Irapuato busca fortalecer los espacios de aprendizaje, promover el pensamiento científico y creativo e impulsar las habilidades tecnológicas entre las nuevas generaciones, en congruencia con los objetivos del Programa de Gobierno Municipal y la Estrategia Irapuato 27.