Superlunches recibe reconocimiento por Transparencia con Sentido Social en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- El recetario Superlunches, impulsado por el Sistema DIF Estatal de Guanajuato, fue reconocido como Práctica de Transparencia con Sentido Social por la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato (UTAPE).

La distinción fue entregada durante el Encuentro Interinstitucional 2026: Red de Transparencia de Unidades de Enlace por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo al presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, quien recibió el reconocimiento en representación del organismo.

Juan Carlos Montesinos señaló que el reconocimiento representa un estímulo para continuar generando información que tenga utilidad directa para las familias.

“Este reconocimiento nos demuestra que la transparencia también puede tener un sentido social cuando la información que generamos realmente le sirve a las familias. Superlunches nació con una idea muy sencilla como compartir recetas saludables, prácticas y económicas que puedan llevarse a la mesa de los hogares y a la lonchera de nuestras niñas, niños y adolescentes”, señaló.

Recetario busca facilitar una alimentación saludable

El presidente del Consejo Consultivo destacó que el objetivo es que Superlunches sea una herramienta que madres, padres y familias puedan consultar y utilizar en su vida cotidiana.

“Lo más importante es que este recetario no se quede solamente como una publicación, sino que sea una herramienta que las madres, los padres y las familias puedan consultar, utilizar y hacer suya. El que una receta pueda convertirse en una mejor decisión para alimentar a nuestras hijas e hijos es precisamente el valor que queremos dejar con esta información”, agregó.

El director general del Sistema DIF Estatal, Poncho Borja, explicó que Superlunches surgió a partir de la participación de niñas, niños y adolescentes en el concurso de Platillo Saludable 2025, en el que compartieron recetas para promover una alimentación más sana.

Como parte de las acciones de la Superliga de la Salud, las propuestas fueron reunidas en un recetario con preparaciones pensadas para la alimentación escolar.

Las recetas fueron seleccionadas considerando aspectos como su valor nutricional, originalidad, facilidad de preparación y economía, con el propósito de combinar sabor, practicidad y salud en los alimentos de la lonchera.

Superlunches puede descargarse gratis

El Sistema DIF Estatal busca que madres y padres de familia tengan alternativas que puedan preparar en casa sin procesos complicados o ingredientes difíciles de conseguir.

La institución señaló que la distinción representa el reconocimiento a una forma de comunicar información que busca ir más allá de la difusión institucional y ofrecer contenidos que puedan ser utilizados directamente por las personas.

El recetario Superlunches puede descargarse sin costo desde la página del Sistema DIF Estatal de Guanajuato.