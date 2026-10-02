PAN Guanajuato presenta Agenda Parlamentaria para el tercer año de la LXVI Legislatura

Guanajuato, Gto.- La Agenda Parlamentaria del PAN para el tercer año del ejercicio constitucional de la LXVI Legislatura fue presentada ante el Comité Directivo Estatal del PAN Guanajuato, como la ruta de trabajo que seguirá su Grupo Parlamentario durante el año legislativo.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN Guanajuato, Juanita de la Cruz Martínez Andrade, señaló que la agenda parte de las necesidades expresadas por la ciudadanía y del trabajo que las y los legisladores realizan en sus distritos.

“Esta es una agenda escuchada. No es lo que nosotros pensemos, sino atender las demandas ciudadanas”, expresó.

Por su parte, el coordinador del GPPAN, Jorge Espadas Galván, indicó que el documento establece la ruta que seguirá el Grupo Parlamentario durante el tercer año de la Legislatura.

“Esta agenda es la hoja de ruta de Acción Nacional para el trabajo que estaremos desarrollando durante el año legislativo que acabamos de iniciar”, afirmó.

PAN reporta 132 iniciativas durante dos primeros años

El vicecoordinador de agenda del Grupo Parlamentario, Juan Carlos Romero Hicks, informó que durante los primeros dos años de la Legislatura el PAN impulsó 132 iniciativas, de las cuales 78 han concluido su proceso legislativo.

Entre los temas mencionados como parte del trabajo realizado se encuentran la inteligencia artificial, regulación de dispositivos tecnológicos en escuelas, electromovilidad, residuos, vivienda, asentamientos humanos, migración, cuidados, lactancia materna, protección de las mujeres y atención a víctimas de violencia.

Cinco ejes para el tercer año legislativo

La Agenda Parlamentaria para el tercer año se organiza en cinco ejes:

Educación, futuro y medio ambiente sano. Inclusión e instituciones. Prosperidad para la gente. Seguridad y paz. Mujeres y familias con oportunidades.

En un primer momento, Romero Hicks señaló que se realizarán armonizaciones en temas como derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, combate a la extorsión, planeación municipal, economía circular, simplificación administrativa, fortalecimiento municipal y armonización en materia de feminicidio.

La agenda también contempla la profesionalización de los mandos policiales y el uso responsable de la inteligencia artificial; la independencia económica de las mujeres y la unidad y protección de las familias migrantes; movilidad accesible para personas con discapacidad, una política integral para motocicletas y mayor seguridad en campos deportivos.

Asimismo, incluye la creación del Padrón de Granos, el impulso a la obra pública sostenible, educación financiera, aprovechamiento responsable de los recursos públicos y fortalecimiento de finanzas municipales sanas, entre otras acciones.

PAN plantea diálogo entre fuerzas políticas

Romero Hicks destacó que el trabajo parlamentario requiere diálogo y construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

“Parlamentar significa dialogar y estamos conscientes de que, con los 36 legisladores, necesitamos buscar una agenda común y, sobre todo, ir construyendo para Guanajuato”, señaló.

Con esta Agenda Parlamentaria, las diputadas y diputados del PAN establecen las prioridades de su trabajo para el tercer año de la LXVI Legislatura, con énfasis en las necesidades ciudadanas, el diálogo y la construcción de propuestas para Guanajuato.