Explota bodega de pirotecnia en Salamanca: hay un herido

El incendio del polvorín ubicado a las afueras de Los Zavala dejó a un hombre lesionado y movilizó a autoridades de los tres órdenes de gobierno

Redacción Notus2 octubre, 2026

Salamanca, Guanajuato.- Una explosión en una bodega de pirotecnia de la comunidad Los Zavala, Salamanca, dejó a una persona lesionada. El incendio de un polvorín ubicado en las afueras de la localidad movilizó a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Un hombre fue llevado por sus propios medios a recibir atención hospitalaria debido a las graves heridas que sufrió.

Bomberos, Protección Civil. Policía Municipal, Ejército Mexicano y FSPE fueron los respondientes del incidente cerca del camino a Los Zavala. Los bomberos lograron sofocar las llamas y evitar que se propagaran, sin embargo, la zona fue delimitada para prevenir otro percance.

Testigos señalaron haber escuchado al menos dos estallidos. Hasta el momento se desconocen los daños totales y las causas del suceso. Será la Fiscalía del estado quién determine y deslinde responsabilidades.

Redacción Notus2 octubre, 2026

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