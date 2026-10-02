Explota bodega de pirotecnia en Salamanca: hay un herido

Salamanca, Guanajuato.- Una explosión en una bodega de pirotecnia de la comunidad Los Zavala, Salamanca, dejó a una persona lesionada. El incendio de un polvorín ubicado en las afueras de la localidad movilizó a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Un hombre fue llevado por sus propios medios a recibir atención hospitalaria debido a las graves heridas que sufrió.

Bomberos, Protección Civil. Policía Municipal, Ejército Mexicano y FSPE fueron los respondientes del incidente cerca del camino a Los Zavala. Los bomberos lograron sofocar las llamas y evitar que se propagaran, sin embargo, la zona fue delimitada para prevenir otro percance.

Testigos señalaron haber escuchado al menos dos estallidos. Hasta el momento se desconocen los daños totales y las causas del suceso. Será la Fiscalía del estado quién determine y deslinde responsabilidades.