Copa Unidos por Guanajuato prepara su segunda edición

Por JC Cisneros.

Irapuato, Guanajuato.- Luego del éxito de la primera edición, la Copa Unidos por Guanajuato ya prepara su segunda parte, con cuatro comunidades que participarán en este programa desarrollado por el Gobierno del Estado, a través de la Comisión del Deporte.

Luis Aguilar, director de Cultura Física de CODE, informó que en breve se darán a conocer las sedes, fechas y horarios de los encuentros.

Providencia de Pérez y La Soledad se sumaron esta semana a Rancho Nuevo de Yostiro y Purísima de Covarrubias, comunidades que ya estaban registradas para esta segunda edición.

Niñas y niños volverán a la cancha

En los próximos días, niñas y niños vivirán una experiencia deportiva con el objetivo de disfrutar el fútbol y dar lo mejor de sí dentro de la cancha.

Aguilar señaló que la iniciativa va más allá de la competencia deportiva, al considerar el trabajo en equipo como una herramienta para fortalecer la convivencia entre las comunidades.

Desde la Comisión del Deporte, que dirige Yendy Cortinas López, se busca continuar utilizando el deporte como un medio para unir a las comunidades.

“Las mamás y los papás también se han sumado a este reto, acompañando a sus hijas e hijos, motivándolos a ser responsables, cumplir con sus tareas y dar lo mejor de sí dentro y fuera de la cancha”, indicó Aguilar.

La Copa Unidos por Guanajuato continuará así con su segunda edición, a la espera de que se anuncien oficialmente las sedes, fechas y horarios de los partidos.