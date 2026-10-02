Manuel Doblado inicia reforestación con el programa Sembrando Futuro

Manuel Doblado, Guanajuato.- A través del programa “Sembrando Futuro”, autoridades municipales participaron en una campaña de reforestación realizada en el preescolar de la colonia Fundadores “Francisco Gabilondo Soler”, donde fueron plantados 15 árboles.

En la actividad participaron integrantes del Ayuntamiento, alumnas y alumnos acompañados por sus padres de familia, directores de la administración municipal y el Cabildo Infantil, como promotor de la jornada.

La titular de la Procuraduría de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Manuel Doblado, Denisse Zamora, explicó que se busca dar seguimiento a estas actividades en otros espacios educativos, con el objetivo de contribuir a la reforestación del municipio.

Cabildo Infantil participa en la plantación de árboles

El presidente del Cabildo Infantil, Gustavo Loza León, destacó la importancia de involucrar a la niñez en este tipo de actividades.

“Cada árbol que sembramos nos ayuda a tener un planeta más verde, aire más limpio y un hogar para muchos animalitos, pero plantar un árbol es solamente el comienzo, tenemos que cuidarlo, regarlo y protegerlo para que pueda crecer fuerte y acompañarnos durante muchos años”.

La maestra Sandra Julieta Salas reconoció el interés de las autoridades por atender las necesidades del plantel y felicitó a los integrantes del Cabildo Infantil por participar en el proyecto.

Antes de comenzar con la reforestación, el presidente municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, señaló que estas acciones contribuyen tanto al cuidado del medio ambiente como a generar espacios adecuados para el sano esparcimiento de los estudiantes.

“Lo que queremos es que también los espacios en las escuelas sean diferentes, que tengan sombrita para hacer sus actividades”, expresó.

El alcalde también destacó la importancia de que niñas y niños sean partícipes de estas actividades mediante el Cabildo Infantil, para que en el futuro puedan recordar los árboles que plantaron y observar su crecimiento.

Plantan 15 árboles en el preescolar

Durante esta jornada se plantaron 15 árboles de especies como guamúchil, ocotillo, palo blanco, pino de ocotillo, paraíso, pata de vaca, jacarandas y roble blanco, entre otras.

En el evento también estuvieron presentes la síndica del Ayuntamiento, Raquel Ruíz, la regidora Daniela Loza León y directores de la administración municipal.