IEEG acredita a aspirantes a candidaturas independientes en Apaseo el Alto

Guanajuato, Gto.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó la expedición de constancias que acreditan a 19 ciudadanas y ciudadanos como personas aspirantes a candidaturas independientes para la elección de integrantes del Ayuntamiento de Apaseo el Alto, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

El Consejo General del IEEG aprobó el acuerdo durante una sesión extraordinaria, luego de que el 30 de septiembre de 2026 recibiera el escrito mediante el cual las personas manifestaron su intención de postular candidaturas independientes para dicha elección.

Del análisis y verificación de la documentación presentada, el Instituto concluyó que se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 297 de la ley electoral local y en la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar mediante candidaturas independientes.

Aspirantes y cargos

La constancia fue expedida de acuerdo con los cargos para los que cada persona manifestó su intención de postularse:

Nombre de la persona aspirante Cargo Jaime Hernández Centeno Presidencia municipal Juana García Ramírez Sindicatura propietaria Ma. Elena Guerrero Malagón Sindicatura suplente Jorge Ariel Rodríguez Vázquez Regiduría propietaria 1 Derik Martín Parra Rangel Regiduría suplente 1 Melissa Yolanda Ferrusca Luna Regiduría propietaria 2 Teresa de Jesús Palacio Malagón Regiduría suplente 2 Julio César Cervantes Pérez Regiduría propietaria 3 José Antonio Manríquez Valadez Regiduría suplente 3 Ana Karen Ávila Malagón Regiduría propietaria 4 Fátima Ithsel González Pérez Regiduría suplente 4 Juan Pedro Franco Estrada Regiduría propietaria 5 José Armando Álvarez Sánchez Regiduría suplente 5 Alejandra Rodríguez Campos Regiduría propietaria 6 María de Jesús Pantoja Martínez Regiduría suplente 6 Raymundo Sánchez Olvera Regiduría propietaria 7 Roberto Carlos Ríos Espinoza Regiduría suplente 7 Cindy Ávila Saviñón Regiduría propietaria 8 María de Lourdes Vélez Maldonado Regiduría suplente 8

El acuerdo fue aprobado por mayoría de votos del Consejo General del IEEG.