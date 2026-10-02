Servicio Cuadros conquista el campeonato 50+ de la Liga de Futbol Veteranos Máster

Servicio Cuadros se impuso a Expertis en penales para quedarse con el campeonato de la categoría 50+ del torneo 2026 en Irapuato

Redacción Notus2 octubre, 2026

Por JC Cisneros.

Irapuato, Guanajuato. Con la coronación de Servicio Cuadros en la categoría 50+, llegó a su fin el torneo 2026 de la Liga de Futbol Veteranos Máster en sus distintas categorías.

La final ante Expertis fue definida en serie de penales, luego de que el tiempo regular terminara con empate a un gol.

Víctor Hugo García Rezza se convirtió en el héroe del partido al anotar el penal que dio el triunfo a Servicio Cuadros, que se impuso por marcador de 5-4.

Entregan trofeos a los tres primeros lugares

Una vez concluida la jornada, Benito Acosta, Gerardo Raya y Juan José Tafoya procedieron a entregar los trofeos a los equipos que ocuparon los primeros lugares de la categoría.

Servicio Cuadros se quedó con el campeonato, Expertis obtuvo el subcampeonato y Deportivo Pablo Rocío terminó en el tercer lugar.

Con estos resultados concluyó el torneo de liga 2026 de la Liga de Futbol Veteranos Máster, aunque la actividad continuará con el Torneo de los Barrios.

Redacción Notus2 octubre, 2026

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