San Miguel de Allende sube al cuarto lugar entre las mejores ciudades pequeñas del mundo

Guanajuato, Gto.- San Miguel de Allende se ubicó en el cuarto lugar entre las mejores ciudades pequeñas del mundo en los Readers’ Choice Awards 2026 de la revista especializada Condé Nast Traveler, con lo que avanzó una posición respecto a 2025, cuando ocupó el quinto sitio.

El destino guanajuatense ha participado en estos reconocimientos durante diez ediciones: 2013, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, lo que ha contribuido a mantener su presencia entre las preferencias de viajeros de distintas partes del mundo.

La edición 2026 de los Readers’ Choice Awards reunió 798 mil 867 votos de lectores a nivel global. La votación concluyó el 30 de junio y los resultados se dieron a conocer durante los primeros días de octubre. La información se publicará también en las ediciones impresa y digital de noviembre de Condé Nast Traveler.

San Miguel de Allende suma otro reconocimiento internacional

Los Readers’ Choice Awards celebran su edición número 39. Desde 1987, cuando se realizó la primera encuesta, los lectores de Condé Nast Traveler votan por sus destinos favoritos, así como por hoteles, resorts, islas, cruceros, aerolíneas y aeropuertos.

La revista internacional, especializada en viajes y estilo de vida, está dirigida a viajeros frecuentes y experimentados. Sus contenidos incluyen recomendaciones sobre destinos turísticos, hoteles, gastronomía, arte, moda, arquitectura, cultura y experiencias de viaje.

En esta edición, San Miguel de Allende destaca por atributos como su arquitectura, patrimonio histórico, riqueza cultural, propuesta gastronómica, expresiones artísticas y oferta de hospedaje.

La ciudad es una de las dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad que tiene Guanajuato, características que forman parte de su identidad y de la experiencia turística que ofrece a sus visitantes.

Guanajuato busca ampliar su promoción turística

Para el Gobierno de la Gente, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el reconocimiento representa un motivo para destacar el trabajo de quienes reciben a los visitantes, preservan las tradiciones y encuentran en el turismo una oportunidad de desarrollo.

La Secretaría de Turismo e Identidad de Guanajuato (SECTURI) considera que este resultado representa una oportunidad para fortalecer la promoción internacional del estado, ampliar el interés por sus experiencias culturales y gastronómicas e invitar a los viajeros a conocer sus siete regiones turísticas y sus 46 municipios.

A través de la estrategia Guanajuato SUMA, el gobierno estatal impulsa acciones para ampliar las oportunidades económicas que genera el turismo, fortalecer la participación de las comunidades y vincular los atractivos de cada destino con las personas, empresas y emprendimientos que forman parte de esta actividad.