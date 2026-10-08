‘Sicarios’ irrumpen en vivienda de madera en Irapuato: 2 heridas y un muerto

Hombres armados realizaron un ataque directo en los terrenos de la colonia Martín Negrete, hace 5 meses ocurrió un hecho similar en la zona

Redacción Notus8 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Presuntos sicarios atacaron a balazos a 3 personas en la zona de los terrenos en la colonia Martín Negrete de Irapuato. Supuestamente, los agresores ubicaron una de las viviendas hechas con cartón y madera que se encuentran en el lugar y realizaron una agresión directa, dejando a un joven sin vida y a dos mujeres lesionadas.

Cerca de las 8 de la noche, dos mujeres que lograron escapar de la casa y correr de los baldíos, se dirigieron a la avenida Unión, aledaña al bulevar Mariano Abasolo, para pedir auxilio. FSPE y Policía Municipal acudieron a la zona, en donde también arribaron paramédicos y trasladaron a las víctimas a un hospital.

Dentro del domicilio improvisado, el cuerpo de la tercera víctima quedó tirada. Tras confirmar que ya no contaba con signos vitales, se dio aviso al SEMEFO y la Fiscalía del Estado para las diligencias correspondientes.

Cabe señalar que el 7 de mayo, sujetos armados en motocicleta buscaban a una persona entre las construcciones de plástico y madera de los terrenos. El hombre fue acribillado dentro de una de las viviendas al igual que en este acontecimiento, ocurrido 5 meses después.

Redacción Notus8 octubre, 2026

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