Club Irapuato presenta inversión de 20.4 MDP y proyecto a 10 años

Irapuato, Guanajuato.- La directiva del Club Irapuato presentó ante aficionados, abogados y miembros de la porra los avances de su proyecto deportivo y administrativo, destacando una inversión de 20 millones 400 mil pesos de recursos propios destinados principalmente a la rehabilitación del estadio Sergio León Chávez.

De acuerdo con lo expuesto por la directiva, los recursos se han utilizado en diferentes áreas del inmueble, entre ellas vestidores, iluminación, pintura, accesos, tribunas, murales y la rehabilitación de distintas zonas del estadio, incluido el campo de futbol.

Durante la reunión también se informó que actualmente el proyecto contempla el desarrollo de 143 jugadores desde fuerzas básicas, con la intención de fortalecer el proceso deportivo y generar una mayor identificación entre el equipo y la afición.

Otro de los aspectos presentados fue la inversión realizada en el cuerpo técnico, encabezado por Luis Almada, hermano de Guillermo Almada, actual director técnico del Club América.

Comodato por 10 años

Uno de los principales puntos de la reunión fue la explicación del contrato de comodato por 10 años, documento que fue leído y revisado ante aficionados, abogados y miembros de la porra.

La directiva señaló que el acuerdo establece un proyecto de largo plazo para el uso y operación del estadio, así como para el desarrollo del Club Irapuato.

De acuerdo con lo explicado durante el encuentro, existen dos condiciones principales contempladas en el contrato para que la actual directiva deje el proyecto: el incumplimiento en el pago de las regalías establecidas o la pérdida de la afiliación ante la Federación Mexicana de Futbol.

La exposición del contrato tuvo como objetivo brindar mayor claridad a la afición sobre las condiciones bajo las cuales se desarrolla actualmente el proyecto del equipo.

Buscan mayor cercanía con la afición

Como parte de las acciones anunciadas, también se contempla la creación de un comité de aficionados, que funcionaría como un canal de comunicación directo entre la directiva y los seguidores del equipo.

La intención es que este organismo permita mantener comunicación constante con la afición, conocer sus inquietudes y generar una mayor participación de los seguidores en torno al proyecto del Club Irapuato.