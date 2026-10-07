50 familias neopoblanas reciben bloques y cemento para mejorar sus viviendas

La entrega se realizó en las comunidades Durazno de Fonseca, Villa de Guadalupe, La Soledad, La Purísima y Casa Blanca

Redacción Notus7 octubre, 2026

Pueblo Nuevo, Guanajuato.- Bloques y cemento fueron entregados por la administración de Pueblo Nuevo a habitantes de las comunidades Durazno de Fonseca, Villa de Guadalupe, La Soledad, La Purísima y Casa Blanca.

El apoyo fue recibido por 50 familias de las localidades, que mejorarán sus viviendas con los materiales de construcción. Como parte de las solicitudes de los habitantes, se llevo a cabo dicho programa.

El presidente Leonardo Solórzano reconoció la participación ciudadana a través de peticiones, ya que mencionó que la prioridad es que las familias sean las gestoras de sus necesidades en el municipio: “que ustedes vean directamente por sus hijos, por sus casas donde residen y que cada vez estemos un poquito mejor.

Se espera que los 5 mil bloques de cemento sean utilizados para la construcción de baños, habitaciones y bardas.

Redacción Notus7 octubre, 2026

Redacción Notus

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