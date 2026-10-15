‘Sicarios’ balean bar del centro de Irapuato y dejan 3 muertos

De acuerdo con los reportes, se trató de un ataque directo a dos personas que dejó a varias víctimas colaterales en el bar Continental de la calle Álvaro Obregón

Redacción Notus15 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un ataque armado dentro del bar Continental de la calle Álvaro Obregón, casi esquina con 20 de Noviembre en la zona centro de Irapuato, dejó 3 muertos y cerca de 3 lesionados. Al parecer, presuntos sicarios a bordo de vehículos arribaron supuestamente en busca de dos personas; tras los disparos, dejaron varias víctimas colaterales.

Según los primeros reportes, habitantes aledaños escucharon varios disparos entre las 10 y las 11 de la noche. Elementos de Policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano se movilizaron, encontrando a 2 personas sin vida.

El personal de emergencias localizó a una mujer que salió del establecimiento pidiendo auxilio al haber sido alcanzada por las balas. Con ella, se ubicó a al menos 4 heridos, que recibieron atención médica. Sin embargo, se reportó que ya son 3 víctimas mortales.

De manera extraoficial se habla de la detención de dos supuestos implicados al hecho esta madrugada. Por su parte, la Fiscalía del Estado y el SEMEFO se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Redacción Notus15 octubre, 2026

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