Condenan a 15 años de prisión a hombre por intento de feminicidio en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre identificado como Alberto Carlos “N” fue condenado a 15 años de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa, tras agredir a una mujer en un domicilio de Irapuato y hacerla perder el conocimiento al apretarla del cuello.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2022, cuando la víctima se encontraba con el ahora sentenciado. En el inmueble, el hombre la amenazó de muerte y la sujetó del cuello hasta que perdió el conocimiento durante unos segundos. Al recuperarse, la mujer logró apartarlo.

Fiscalía reunió pruebas para obtener la sentencia

La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos cometidos en contra de Mujeres por Razones de Género (FEIDEM), adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres.

Desde que tuvo conocimiento de los hechos, esta área brindó atención integral y protección a la víctima, además de iniciar las investigaciones para reunir los elementos necesarios para llevar el caso ante la autoridad judicial.

La Fiscalía integró la acusación con entrevistas, informes periciales y otros datos de prueba, presentados durante las distintas etapas del proceso y en el juicio oral.

Como resultado, Alberto Carlos “N” recibió una sentencia de 15 años de prisión por feminicidio en grado de tentativa. También deberá pagar la reparación del daño material y moral a favor de la víctima.