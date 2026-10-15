Ofrecían subastas de vehículos, muebles y viajes; tres son vinculados por fraude

León, Guanajuato.- Al menos 13 personas habrían sido víctimas de un fraude por más de 900 mil pesos mediante la asociación civil Recuperadora Green Tire, que presuntamente ofrecía subastas de vehículos, muebles, aparatos electrónicos y viajes para financiar un proyecto de reciclaje de llantas.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que Gabriela Alejandra “N”, Julio César “N” y José Alberto “N” fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de fraude.

De acuerdo con las investigaciones, el esquema operó entre 2023 y 2025, periodo en el que los señalados promovieron una supuesta iniciativa ambiental a través de redes sociales, medios de comunicación, cenas y reuniones con amigos y familiares.

Ofrecían bienes y viajes para financiar el reciclaje de llantas

Bajo la imagen de una organización dedicada a recuperar y reciclar llantas automotrices, los involucrados ofrecían subastas de productos y servicios. Aseguraban que los recursos obtenidos se destinarían a comprar maquinaria para el reciclaje y desarrollar otras acciones en favor del medio ambiente.

Entre los artículos y servicios que promocionaban había vehículos, muebles, aparatos electrónicos y viajes nacionales e internacionales, supuestamente donados por grandes empresas para respaldar las actividades de la asociación.

Sin embargo, las indagatorias establecieron que las promesas no correspondían con el destino real del dinero y que los bienes y servicios ofrecidos no eran entregados a quienes participaban en las operaciones.

La Fiscalía señaló que la asociación habría sido utilizada para obtener beneficios particulares, sin que se realizaran las acciones de reciclaje prometidas. El monto presuntamente obtenido de manera ilícita supera los 900 mil pesos y corresponde a por lo menos 13 personas identificadas.

Imponen medidas cautelares a los tres imputados

Para esclarecer los hechos, el Ministerio Público realizó análisis de información, labores de campo, cateos y otras diligencias para reconstruir el modo de operación e identificar a las personas involucradas.

Con los datos de prueba recabados, la Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de los tres imputados por su probable responsabilidad en el delito de fraude.

Como medidas cautelares, la autoridad judicial les impuso la obligación de presentarse a firmar mensualmente, así como la prohibición de salir del país o de la localidad donde residen sin autorización judicial. También estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que continuará con las diligencias para profundizar en el esclarecimiento de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.