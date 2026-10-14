SFR: Niña de 2 años y mujer lesionadas en volcadura

El hecho ocurrió, frente a la comunidad de El Toro de San Francisco del Rincón a unos tres kilómetros de Manuel Doblado cuando las ocupantes de una camioneta se volcaron

Redacción Notus14 octubre, 2026
Foto archivo

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- Una niña de 2 años y una mujer de 37 resultaron lesionadas tras volcadura en la carretera que comunica a San Francisco del Rincón con Manuel Doblado. El hecho ocurrió, frente a la comunidad de El Toro a unos tres kilómetros de Manuel Doblado.

En base al reporte que llegó al 911 de Manuel Doblado por la cercanía que hay con ese poblado de San Francisco del Rincón, fueron a ver qué había ocurrido, porque una camioneta se había volcado con personas en su interior.

En ese lugar estaba una camioneta blanca, que era conducida por una mujer de 33 años y dos acompañantes más quienes resultaron con lesiones que ameritaron ser llevadas en una ambulancia de la Cruz Roja a recibir atención médica.

En relación al percance no se dijo qué lo provocó o cómo fue, quedando la zona bajo el resguardo de las autoridades de seguridad, mientras se iniciaba una investigación sobre lo ocurrido.

Redacción Notus14 octubre, 2026

Redacción Notus

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