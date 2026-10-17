“Sencillo y generoso con su saber”: homenajean al periodista Manuel Carrillo

Guanajuato, Guanajuato.- José Manuel Carrillo Martínez dejó un legado de pasión por el periodismo, de talento profesional como reportero y, sobre todo, de una calidad humana solidaria, con sensibilidad social y siempre dispuesto a ayudar y enseñar a otras personas.

Así se sintetiza la presentación de “Desde El Faro: Miradas, Revisiones y Posturas”, un libro que recopila parte de las crónicas y reseñas que el periodista publicó en espacios digitales en sus últimos años, antes de fallecer el pasado 27 de septiembre.

El libro está compuesto por tres partes: entrevistas y reportajes sobre mujeres, otra similar dedidcada a hombres comunes –gente sencilla- y el tercero a la crónica urbana y cultural, entre lo que destacan las reseñas de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

Sobre el personaje y la obra hablaron tres referentes profesionales y generacionales: la reportera Carmen Pizano –Premio Nacional de Periodismo-, el historiador Eduardo Vidaurri –Cronista de la ciudad- y el periodista, historiador y escrito, Federico Velio Ortega Delgado, con el editor Jorge Olmos como moderador.

Hablaron de la aportación a la crónica cuevanense y las enseñanzas de vida para muchas generaciones que otorgara a la ciudad que Manuel adoptó para vivir y descansar en ella.

La presentación fue en el Palacio de los Poderes, en el centro de la capital, donde la joven reportera Carmen Pizano calificó como maestro “al Señor Carrillo”, a quien llamaba así como una forma de respeto. Fue un reportero de a pie, resaltó, que estaba tranquilo siempre, pausado, sin preocupaciones, gran lector y sin igual entrevistador. Para la periodista, la parte más valiosa es sobre las mujeres, en la que da voz a un sector social que aún sufre mucha violencia.

El cronista de la ciudad, José Eduardo Vidaurri Aréchiga, relató la labor de un Manuel Carrillo, quien relató el acontecer diario de la capital. Calificó la obra del periodista como base para comprender la vida diaria de la ciudad;

“Siempre un testigo del acontecer cotidiano de la ciudad, un centinela de lo que estaba pasando, con una habilidad extraordinaria para hacer el reporte, esta relación, este vínculo con las personas y poder ganarse esta confianza para que pudieran con él”.

El periodista Velio Ortega, uno de los amigos más cercanos de Manuel Carrillo, habló de la llegada de Manuel Carrillo al estado de Guanajuato, de su visión social como periodista, su combatividad a favor de los derechos laborales del gremio y de cómo planteó que el periodismo no sólo relatara los acontecimientos oficiales, sino que fuera a la calle a hacer noticia de la vida cotidiana y de la gente que no es parte del poder.

Manuel Carrillo, dijo, fue uno de los pocos periodistas de su época, e incluso en la actualidad, que logró dominar todos los géneros periodísticos y trabajó todo tipo de fuentes. La crónica y la reseña cultural fueron las principales pasiones de su trabajo, recalcó quien fuera en buena manera discípulo del homenajeado. Así definió la compilación de trabajos:

“Este es el reflejo de toda esa dinámica, la cúspide de toda una carrera de amor por el periodismo, amor por la verdad y, sobre todo, alguien que amó más a quien leía que a quien declaraba”.

Manuel Carrillo, nació en la Ciudad de México el 11 de octubre de 1952; en la década de 1980 llegó a León, donde comenzó su labor periodística; posteriormente, migró a la capital guanajuatense, donde pasó el resto de su vida.

En febrero de este año, Manuel Carrillo dejó este mundo terrenal, pero con un legado periodístico invaluable y sobre todo, enseñanzas de vida para muchas generaciones de reporteras y reporteros.

Trabajó por más de 30 años documentando la vida artística y cultural de la entidad, colaborando en medios como Radio Televisión de Guanajuato, El Sol de León, El Nacional de Guanajuato, Correo, Onda Cero Radio y PortalGuanajuato.MX, entre otros.

En 2023 recibió el Premio Estatal de Periodismo de Guanajuato por su labor en la difusión cultural. Sus restos fueron sepultados en el Panteón de Santa Teresa, en la capital del estado

El libro es una coedición del portal equisgente, la Universidad de Guanajuato, la Secretaría de Cultura del estado, el gobierno municipal, el Congreso local y el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Acudieron la secretaria de Cultura, Lizeth Galván López, integrantes de la bancada priista del Congreso y representantes de las instituciones copatrocinadoras.

El libro será distribuido de manera gratuita por las instancias coeditora y, está a disposición de la ciudadanía en formato PDF y de manera gratuita en el portal “EQUISGENTE.COM”, sitio del grupo editorial al que pertenece el portal en el que Manuel Carrillo publicó sus trabajos durante sus últimos momentos.