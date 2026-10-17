Hallan sin vida a adolescente salmantino tras días de búsqueda

El colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos informó que el cuerpo de Rogelio Jesús de 15 años, desaparecido desde el 12 de octubre, ya fue localizado

Redacción Notus17 octubre, 2026

Salamanca, Guanajuato.- El pasado 13 de octubre se activó una alerta Amber por la desaparición de Rogelio Jesús, un adolescente de 15 años. El colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos informó que el joven fue encontrado sin vida días después.

Familiares y seres queridos de Rogelio Jesús Jiménez Flores compartieron su ficha de búsqueda esperando apoyo de la ciudadanía. El menor fue visto por última vez el día lunes 12 de octubre en la colonia La Infonavit 3; al parecer junto a otro joven de nombre Víctor Muñoz, que también era buscado y del que se desconoce si sigue desaparecido.

Pese a que no se dieron a conocer datos relacionados con su hallazgo sin vida, el colectivo de buscadores fue aparentemente un apoyo fundamental para regresarlo a casa:

“Una persona más ha sido localizada. Hoy su familia puede abrazarla, despedirla, darle descanso. No es fácil, pero es parte de nuestra lucha: que nadie se quede en el olvido.

Esta semana hemos visto el fruto de no rendirnos. Seguimos firmes, con el corazón dolido pero con la convicción de que todos merecen volver a casa y el Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, no se rinde y no se rendirá jamás

Descansa en paz. Nuestras condolencias para toda su familia. Gracias a todos por confiar
Seguiremos buscando a los que faltan.”

Redacción Notus17 octubre, 2026

Redacción Notus

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