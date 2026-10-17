“Gullit” Peña se apunta en Morena para buscar la alcaldía de León

León, Guanajuato.- El exfutbolista Carlos “Gullit” Peña se registró en el proceso interno de Morena para buscar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en León, con la mira puesta en la contienda por la Presidencia Municipal en 2027.

Peña alcanzó reconocimiento en el futbol mexicano por su paso con el Club León, con el que conquistó títulos de Liga MX, además de formar parte de la Selección Mexicana.

Su participación representa un posible giro en su trayectoria, al buscar incorporarse a la actividad política en uno de los municipios más poblados de Guanajuato.

El proceso interno de Morena contempla la selección de una persona que encabece la coordinación municipal. Sin embargo, obtener esa posición no significa conseguir automáticamente la candidatura a la alcaldía, ya que el partido deberá definir posteriormente a quienes competirán en las elecciones de 2027.