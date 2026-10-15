Seis maestros de Irapuato viajarán a España para una estancia académica

Irapuato, Guanajuato.- Seis docentes de instituciones educativas de Irapuato viajarán a España del 29 de octubre al 7 de noviembre para realizar una estancia académica como parte del programa Impulso a la Internacionalización Docente 2026, impulsado por el Gobierno Municipal.
Las y los maestros fueron reconocidos en la quinta edición del premio Ramón Barreto de Tábora, que distingue la trayectoria y el trabajo del magisterio en el municipio.
La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, señaló que esta iniciativa forma parte de las acciones dirigidas a reconocer la labor docente y fortalecer la educación. También mencionó el Congreso Nacional de Inteligencia Artificial enfocado en maestras y maestros, organizado en colaboración con la UNESCO.
¿Quiénes son los seis docentes que viajarán a España?
Joyce Guerrero Barajas, directora general de Educación y de las Juventudes, dio a conocer los nombres de quienes integrarán la comitiva:
- Alejandro Trejo Ávila, de la ENOI.
- Mariana Guadalupe Grana Arenas, de la primaria Francisco I. Madero.
- Mayra Guadalupe Ortiz Caudillo, de la primaria Hermelindo Rivera.
- Cassandra Estefanía Rodríguez Delgado, del preescolar Primero de Mayo.
- Gema Gamiño Moreno, jefa del Sector 4 de Preescolar Federal.
- Ana Yunuen Rodríguez Castro, de la primaria Justo Sierra.
La funcionaria explicó que el programa se integra al eje “Tu Familia con Valores” y al proyecto estratégico “Ciudades Educadoras”, como parte de las acciones municipales en materia educativa.
En representación del magisterio, Gema Gamiño Moreno destacó la oportunidad de conocer la evolución educativa de Irapuato y contribuir a la formación de distintas generaciones.
Estas instituciones visitarán en España
Durante su estancia, las y los docentes conocerán instituciones educativas y espacios culturales, entre ellos:
- Universidad Francisco de Vitoria.
- Universidad Internacional de La Rioja.
- Colegio Trilema.
- Ciudad de las Artes y las Ciencias.
- Biblioteca Nacional de España.
El programa Impulso a la Internacionalización Docente 2026 busca generar oportunidades de formación e intercambio académico para el personal educativo de Irapuato.