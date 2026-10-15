Seis maestros de Irapuato viajarán a España para una estancia académica

Irapuato, Guanajuato.- Seis docentes de instituciones educativas de Irapuato viajarán a España del 29 de octubre al 7 de noviembre para realizar una estancia académica como parte del programa Impulso a la Internacionalización Docente 2026, impulsado por el Gobierno Municipal.

Las y los maestros fueron reconocidos en la quinta edición del premio Ramón Barreto de Tábora, que distingue la trayectoria y el trabajo del magisterio en el municipio.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, señaló que esta iniciativa forma parte de las acciones dirigidas a reconocer la labor docente y fortalecer la educación. También mencionó el Congreso Nacional de Inteligencia Artificial enfocado en maestras y maestros, organizado en colaboración con la UNESCO.

¿Quiénes son los seis docentes que viajarán a España?

Joyce Guerrero Barajas, directora general de Educación y de las Juventudes, dio a conocer los nombres de quienes integrarán la comitiva:

Alejandro Trejo Ávila, de la ENOI.

Mariana Guadalupe Grana Arenas, de la primaria Francisco I. Madero.

Mayra Guadalupe Ortiz Caudillo, de la primaria Hermelindo Rivera.

Cassandra Estefanía Rodríguez Delgado, del preescolar Primero de Mayo.

Gema Gamiño Moreno, jefa del Sector 4 de Preescolar Federal.

Ana Yunuen Rodríguez Castro, de la primaria Justo Sierra.

La funcionaria explicó que el programa se integra al eje “Tu Familia con Valores” y al proyecto estratégico “Ciudades Educadoras”, como parte de las acciones municipales en materia educativa.

En representación del magisterio, Gema Gamiño Moreno destacó la oportunidad de conocer la evolución educativa de Irapuato y contribuir a la formación de distintas generaciones.

Estas instituciones visitarán en España

Durante su estancia, las y los docentes conocerán instituciones educativas y espacios culturales, entre ellos:

Universidad Francisco de Vitoria.

Universidad Internacional de La Rioja.

Colegio Trilema.

Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Biblioteca Nacional de España.

El programa Impulso a la Internacionalización Docente 2026 busca generar oportunidades de formación e intercambio académico para el personal educativo de Irapuato.