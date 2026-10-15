Pablo Roberto Sharpe asume la presidencia del TEEG

Guanajuato, Gto.- El magistrado Pablo Roberto Sharpe Calzada asumió la presidencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) por un periodo de dos años, luego de que el Pleno aprobara por unanimidad el relevo en la titularidad del organismo.

Sharpe Calzada, titular de la Tercera Ponencia, sustituye a la magistrada Yari Zapata López, cuya gestión al frente del Tribunal concluyó. Sin embargo, ella permanecerá como magistrada hasta el 21 de octubre de 2026, cuando finalizará el periodo de siete años para el que fue designada por el Senado de la República.

El cambio se realiza conforme al artículo 155 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en el contexto del Proceso Electoral Local 2026-2027.

¿Quiénes integran el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato?

Con el relevo en la presidencia, el Pleno del TEEG queda integrado por Pablo Roberto Sharpe Calzada, presidente y titular de la Tercera Ponencia; Juan Antonio Macías Pérez, titular de la Primera Ponencia; y Yari Zapata López, titular de la Segunda Ponencia, quien permanecerá en el cargo hasta el 21 de octubre.

Al asumir la presidencia, Sharpe Calzada señaló que su responsabilidad será garantizar la resolución imparcial e independiente de las controversias electorales y proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía.

“Frente a estos desafíos, nuestro deber es garantizar que cada determinación esté sustentada en la ley y proteja los derechos político-electorales de las personas”, expresó.

También destacó la importancia de acercar la justicia electoral a la ciudadanía mediante una institución abierta, accesible e incluyente, que contribuya a fortalecer la confianza pública y la democracia en Guanajuato.

Trayectoria del nuevo presidente del TEEG

Pablo Roberto Sharpe Calzada es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana León, maestro en Justicia Constitucional por la Universidad de Guanajuato y especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España.

Entre 2021 y 2025 ocupó diversos cargos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre ellos secretario de tesis y secretario de estudio y cuenta. En ese periodo participó en la elaboración y revisión de proyectos de sentencia sobre asuntos electorales y en el desarrollo de criterios para la jurisprudencia electoral.

De 2018 a 2021 colaboró como asesor del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde realizó análisis jurídicos, revisó procedimientos sancionadores y dio seguimiento a asuntos relacionados con la organización de los procesos electorales y el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero.

El Senado de la República lo designó magistrado del TEEG el 9 de abril de 2025 para el periodo 2025-2032.