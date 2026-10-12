SEG abre registro anticipado para primaria y secundaria en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) inició el proceso de inscripción anticipada para primaria y secundaria del ciclo escolar 2027-2028. Del 12 al 19 de octubre, madres, padres de familia y personas tutoras podrán actualizar los datos de sus hijos en la plataforma oficial.

El trámite se realiza en el sitio inscripciones.seg.guanajuato.gob.mx, donde deberán registrar información relevante para la asignación de espacios escolares.

Entre los datos que se deben actualizar están si el estudiante presenta alguna discapacidad permanente, tiene hermanas o hermanos inscritos en una escuela o actualmente asiste a una institución particular y necesita un lugar en una escuela pública.

La información permitirá a las autoridades educativas planear la distribución de espacios y considerar las necesidades particulares de los estudiantes.

¿Cuándo consultar la escuela asignada?

A partir del 27 de noviembre, las familias podrán consultar la escuela primaria o secundaria asignada a sus hijos.

Para hacerlo, deberán solicitar en la escuela correspondiente el Registro Único de Alumno (RUA) y la contraseña, ingresar al portal oficial y descargar la carta de asignación, que deberán leer cuidadosamente.

A través de la misma plataforma también podrán dar seguimiento al proceso y consultar la información relacionada con el ingreso de sus hijos.

La SEG llamó a las familias a actualizar los datos dentro del periodo establecido y mantenerse atentas a los canales oficiales para conocer las siguientes etapas del proceso.

Con este procedimiento, el Gobierno de Guanajuato busca fortalecer la planeación educativa y facilitar el acceso de niñas, niños y adolescentes a los servicios educativos para el ciclo escolar 2027-2028.